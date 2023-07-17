Samsung’un büyüleyici ViewFinity S9 monitörü satışa çıkıyor: “Biraz” tuzlu

Samsung ViewFinity S9 fiyatı ne kadar?
Samsung ViewFinity S9, önümüzdeki günlerden itibaren tüm dünyada satın alınabilecek. Ürünün fiyatı ve bulunabilirliği bölgesel olarak ufak değişiklikler gösterebilir. Bununla birlikte ViewFinity S9, ABD pazarı için 1.599 dolar fiyat etiketine sahip olacak ve ağustos ayından itibaren satışa sunulacak. ViewFinity S9 muhtemelen Türkiye piyasasına da girecektir. Mevcut kur ve vergileri göz önüne aldığımızda Samsung ViewFinity S9’un muhtemel Türkiye fiyatı 50 bin TL’nin üzerinde olacaktır.
Samsung ViewFinity S9 özellikleri
- 5120 x 2880 çözünürlüğe sahip 27 inç IPS panel
- 60Hz yenileme hızı, 5ms tepki süresi
- Yükseklik, eğim ve pivot ayarlanabilirlik
- 1 adet Thunderbolt 4 (90W), miniDP ve USB-C
- Dahili renk kalibrasyon motoru
- 4K SlimFit web kamerası
- Adaptive Sound+ özellikli entegre hoparlörler
- TV olarak kullanım için Samsung Smart Hub (uzaktan kumanda dahil)
- 100 x 100 mm VESA
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)