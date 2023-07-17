Samsung’un büyüleyici ViewFinity S9 monitörü satışa çıkıyor: “Biraz” tuzlu

Tam Boyutta Gör Samsung'un geçtiğimiz ocak ayında düzenlenen CES fuarı kapsamında tanıttığı ve kendisinin ilk 5K çözünürlüklü monitörü olan ViewFinity S9, şimdi küresel pazara giriş yapıyor. Apple'ın Studio Display ürününe rakip olan ViewFinity S9, sadece özellikleriyle değil fiyatıyla da rakibiyle yarışacak. Bu arada Samsung ViewFinity S9, geçtiğimiz ay Güney Kore de satışa çıkmıştı.

Samsung ViewFinity S9 fiyatı ne kadar?

Samsung ViewFinity S9, önümüzdeki günlerden itibaren tüm dünyada satın alınabilecek. Ürünün fiyatı ve bulunabilirliği bölgesel olarak ufak değişiklikler gösterebilir. Bununla birlikte ViewFinity S9, ABD pazarı için 1.599 dolar fiyat etiketine sahip olacak ve ağustos ayından itibaren satışa sunulacak. ViewFinity S9 muhtemelen Türkiye piyasasına da girecektir. Mevcut kur ve vergileri göz önüne aldığımızda Samsung ViewFinity S9’un muhtemel Türkiye fiyatı 50 bin TL’nin üzerinde olacaktır.

Samsung ViewFinity S9 tanıtıldı 6 ay önce eklendi

Samsung ViewFinity S9 özellikleri

5120 x 2880 çözünürlüğe sahip 27 inç IPS panel

60Hz yenileme hızı, 5ms tepki süresi

Yükseklik, eğim ve pivot ayarlanabilirlik

1 adet Thunderbolt 4 (90W), miniDP ve USB-C

Dahili renk kalibrasyon motoru

4K SlimFit web kamerası

Adaptive Sound+ özellikli entegre hoparlörler

TV olarak kullanım için Samsung Smart Hub (uzaktan kumanda dahil)

100 x 100 mm VESA

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Monitör Haberleri

Samsung’un büyüleyici ViewFinity S9 monitörü satışa çıkıyor