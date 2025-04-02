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    Anlık Bildirim

    Samsung’un çift katlanabilir telefonu ortaya çıktı: 2025 sonunda satışta

    Samsung, katlanabilir telefon serisini radikal bir tasarımla genişletmeye hazırlanıyor. Şirketin çift menteşeli yeni modeli, sertifikasyon belgelerinde gün yüzüne çıktı.

    Samsung’un çift katlanabilir telefonu ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Samsung, katlanabilir telefon pazarında yeni bir dönem başlatmaya hazırlanıyor. Şirketin üzerinde çalıştığı çift menteşeli yeni model, yakın zamanda bazı sertifikasyon platformlarında ortaya çıktı. Henüz resmi adı belli olmayan bu cihazın, 2025’in sonlarına doğru ilk etapta yalnızca Güney Kore ve Çin’de satışa sunulması bekleniyor.

    Söz konusu model, SM-F968 koduyla listelendi ve iki farklı sürümü bulunduğu görülüyor: SM-F9680 muhtemelen Çin’e, SM-F968N ise Güney Kore’ye özel olacak. Samsung’un global modellerde kullandığı klasik kodların bu cihazda yer almaması, ilk etapta dünya genelinde bir lansman planlanmadığını gösteriyor.

    Tasarım detayları henüz netleşmiş değil, ancak sızan bilgilere göre cihaz iki yerinden katlanabiliyor. Bu da onu Samsung’un bugüne kadarki en büyük ekranlı katlanabilir telefonu yapabilir. Daha geniş ekran alanı ve farklı katlama modları, özellikle çoklu görevlerde ciddi avantajlar sağlayabilir.

    Bu sınırlı lansman stratejisi, Samsung’un yeni menteşe yapısını gerçek kullanıcı deneyimleriyle test etme isteğine bağlanıyor. Huawei’nin halihazırda çift menteşeli Mate XT modelini piyasaya sürmesi, Samsung’un bu hamlesinde rekabeti de dikkate aldığını gösteriyor.

    Tüm bu bilgiler ışığında, Samsung’un yeni katlanabilir cihazı, sadece donanımsal değil, kullanım şekliyle de fark yaratmaya aday. Ancak global pazarda ne zaman boy göstereceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

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    S
    swordoftemple 1 gün önce

    ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.

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    TheJudgé 6 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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