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    Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung'un dikey olarak da kullanılabilen televizyonu The Sero, Kore dışında da satılacak

    Teknoloji devi Samsung'un geçtiğimiz Nisan ayında tanıttığı, dikey ve yatay olarak kullanılabilen The Sero adlı televizyon modeli Kore dışındaki pazarlarda da piyasaya sürülecek.
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    Televizyonlar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Samsung'un dikey olarak da kullanılabilen televizyonu The Sero, Kore dışında da satılacak
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    Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung'un, TV portföyüne kattığı The Sero adlı dikey ve yatay olarak kullanılabilen televizyon modeli sadece Kore pazarında satışa sunulmuştu. Şirket CES 2020'de The Sero'nun global pazarlara açılacağını duyurdu.

    Ayrıca Bkz. "ABD ordusu TikTok'u yasaklamaya devam ediyor"

    Kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmiş

    Korece'de “dikey” anlamına gelen Sero, tıpkı bir akıllı telefon veya tablet gibi yatay ve dikey yönler arasında dönme yeteneğine sahip bir televizyon. Ekran yönlendirme teknolojisiyle içerikleri yatay veya dikey formatlarda yansıtabilen akıllı televizyon, kullanıcıların sosyal medya veya Youtube videolarını çekildiği gibi izlemelerine olanak sağlıyor.

    Samsung'un dikey olarak da kullanılabilen televizyonu The Sero, Kore dışında da satılacak
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    Samsung Electronics Amerika Pazarlama İletişimi Başkan Yardımcısı Grace Dolan konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarda: "Tüketiciler bugün kendi yaşam tarzlarına tam olarak entegre olabilecek TV'leri bekliyor ve Samsung, yeni dijital hizmetler sunmak ve hayatınızı geliştirmek için yeni tasarımlar oluşturmak için ekranın rolünü yeniden tanımlıyor." ifadelerini kullandı. 43 inçlik QLED ekrana sahip olan akıllı televizyon 4K Ultra HD çözünürlük, sesle kontrol, Bixby desteği ve 4.1 kanal 60 Watt hoparlörlere sahip. Cihazın Türkiye'de satılıp satılmayacağı ise şimdilik belli değil.



    https://www.engadget.com/2020/01/05/samsung-sero-tv-landscape-portrait-us/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    nct96 2 hf.
    Onun yerine millet yatay çekmesini öğrense...
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    zengier 2 hf. nct96
    millet mal, cok sey bekliyorsun onlardan.
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    Matt_Murdock 2 hf.
    Aklıma Şero geliyor :D
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    Galatas4ray 2 hf.
    Sosyal medya artık tvlere bile yön verdi desenize😀
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