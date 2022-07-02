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    HMD Global yeni bir Nokia tablet çıkarmaya hazırlanıyor

    HMD Global yakında Nokia tablet ailesini yeni bir modelle genişletecek. Amerikan Federal İletişim kurulu tarafından onaylanan cihazın bazı özellikleri ortaya çıktı.
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    HMD Global yeni bir Nokia tablet çıkarmaya hazırlanıyor
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    Geçtiğimiz yılın Ekim ayında 10.4 inç ekrana sahip Nokia T20'yi piyasaya sürülmüştü. HMD Global yakında yeni bir tabletle karşımıza çıkabilir.TA-1462 olarak anılan model, Amerikan Federal İletişim kurulu tarafından onaylandı.

    Sertifikasyon belgelerine göre tablet 8 inçboyutunda bir ekran taşıyacak. İhtihaç duyduğu enerjiyi ise 5.100 mAh kapasiteli bataryasından alacak. Cihazın pazara Nokia T10 adı altında giriş yapabileceği belirtiliyor.

    HMD Global yeni bir Nokia tablet çıkarmaya hazırlanıyor
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    Daha uygun fiyatlı olması bekleniyor

    Yeni tabletin öncekinden daha küçük olması ve daha düşük kapasiteli bir pil içermesi (Nokia T20'de 8.200 mAh pil var) şüphesiz ki fiyat etiketini de aşağı çekecektir. Nokia T20'nin 200 euro başlangıç fiyatıyla çıkış yaptığını hatırlatalım.

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