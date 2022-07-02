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Geçtiğimiz yılın Ekim ayında 10.4 inç ekrana sahip Nokia T20'yi piyasaya sürülmüştü. HMD Global yakında yeni bir tabletle karşımıza çıkabilir.TA-1462 olarak anılan model, Amerikan Federal İletişim kurulu tarafından onaylandı.

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Sertifikasyon belgelerine göre tablet 8 inçboyutunda bir ekran taşıyacak. İhtihaç duyduğu enerjiyi ise 5.100 mAh kapasiteli bataryasından alacak. Cihazın pazara Nokia T10 adı altında giriş yapabileceği belirtiliyor.

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Daha uygun fiyatlı olması bekleniyor

Yeni tabletin öncekinden daha küçük olması ve daha düşük kapasiteli bir pil içermesi (Nokia T20'de 8.200 mAh pil var) şüphesiz ki fiyat etiketini de aşağı çekecektir. Nokia T20'nin 200 euro başlangıç fiyatıyla çıkış yaptığını hatırlatalım.

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HMD Global yeni bir Nokia tablet çıkarmaya hazırlanıyor