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    Sony’nin yeni kamera sensörleri akıllı telefon pazarını değiştirebilir

    Akıllı telefon kameraları, yüksek çözünürlüklü sensörlerle önemli bir değişim geçiriyor. Samsung’un ardından Sony de 100MP ve 200MP sensörler geliştirerek rekabeti kızıştırıyor.

    Sony’nin yeni kamerası akıllı telefon pazarını değiştirebilir

    Samsung, amiral gemisi modellerinde 200MP ISOCELL sensörlerini kullanarak mobil fotoğrafçılıkta yeni bir standart belirlemişti. Şimdi ise bu sensörlerin, katlanabilir telefon serisine de entegre edileceği konuşuluyor. Gelen bilgilere göre Galaxy Z Fold 7, Galaxy S25 Ultra’da kullanılan 200MP ana kamerayı barındırabilir.

    Öte yandan, Çinli üreticiler uzun süredir ana kamerada 50MP sensörleri tercih ediyor. Bunun en büyük nedeni, 200MP ISOCELL sensörlerinin bazı teknik sınırlamalara sahip olması. Ancak Sony’nin bu alanda geliştirdiği yeni 100MP ve 200MP sensörler, bu durumu değiştirebilir.

    Özellikle 100MP çözünürlüğündeki yeni Sony sensörünün, Snapdragon 8 Elite 2 ve Dimensity 9500 işlemcili modellerde yer alacağı söyleniyor. Bu da Çinli üreticilerin daha yüksek çözünürlüklü kameralara yönelmeye başladığını gösteriyor.

    Sony’nin geliştirdiği 200MP sensör ise mevcut 200MP ISOCELL sensörlerinden daha büyük olacak. Vivo X200 Pro’nun 200MP periskop telefoto lensiyle gördüğü ilgi, diğer markaları da bu yöne çekebilir. Yeni Sony sensörlerinin daha büyük boyutu, fotoğraf kalitesinde önemli iyileştirmeler sunabilir.

    Son yıllarda amiral gemisi telefonlarla orta segment cihazlar arasındaki kamera farkı giderek kapanıyordu. Ancak 100MP ve 200MP sensörlerin yaygınlaşmasıyla üst segment modeller, yeniden belirgin bir fark yaratmaya hazırlanıyor. Çinli markaların bu yeni sensörleri kullanması, mobil fotoğrafçılıkta önemli bir dönüşümü beraberinde getirebilir.

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    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    P
    pskillercheto 19 saat önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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