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    Samsung'un güncelleme takvimi belli oldu: İşte Android 10 alacak cihazlar

    Samsung'un Android 10 güncelleme programı belli oldu. Şirket yaz ortasına kadar birçok cihazını işletim sisteminin en son sürümüne yükseltmiş olacak. işte Android 10 alacak modeller ve tarihleri.
    52 dk.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Samsung'un güncelleme takvimi belli oldu: İşte Android 10 alacak cihazlar
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    Geçen yılın sonlarında, Samsung'un Android 10 güncelleme programı birkaç kez internete sızdırılmıştı. Ancak bunların ne derece güvenilir olduğu çok net değildi. Şimdi de şirketin bu takvimin bile önünde olduğu ortaya çıktı.

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    Ayrıca Bkz. "Çin merkezli teknoloji devleri, Koronavirüs'le mücadele için milyonlarca dolar bağış yaptı"

    Şu ana kadar Samsung'un mevcut amiral gemisi telefonlarının yanı sıra Galaxy M20 ve M30 gibi bazı bütçe dostu modeller Android 10 güncellemesi aldı. Artık elimizde yeni bir program var:

    • Galaxy S9 (Şubat)
    • Galaxy S9+ (Şubat)
    • Galaxy-A30 (Mart)
    • Galaxy M40 (Mart)
    • Galaxy-A6 (Nisan)
    • Galaxy-A7 (2018)(Nisan)
    • Galaxy-A50 (Nisan)
    • Galaxy-A50s (Nisan)
    • Galaxy A70 (Nisan)
    • Galaxy-A70s (Nisan)
    • Galaxy-A80 (Nisan)
    • Galaxy Fold (Nisan)
    • Galaxy-M30s (Nisan)
    • Galaxy Tab S6 (Nisan)
    • Galaxy-A6+ (Mayıs)
    • Galaxy-A9 (2018) (Mayıs)
    • Galaxy-A8-Star (Mayıs)
    • Galaxy-A10 (Mayıs)
    • Galaxy-A10s (Mayıs)
    • Galaxy-A20 (Mayıs)
    • Galaxy-A30s (Mayıs)
    • Galaxy-A9 (2018) (Mayıs)
    • Galaxy-M10s (Mayıs)
    • Galaxy-J6 (Haziran)
    • Galaxy-A20s (Haziran)
    • Galaxy-J6+ (Temmuz)
    • Galaxy J7-Duo (Temmuz)
    • Galaxy-J8 (Temmuz)
    • Galaxy Tab S4 10.5 (Temmuz)
    • Galaxy Tab S5e (Temmuz)
    • Galaxy Tab A 8 (2019) (Ağustos)
    • Galaxy Tab S5e (Ağustos)
    • Galaxy Tab A 10.5 (Eylül)
    • Galaxy Tab A10. 1 (2019) (Eylül)

    Listede de görüldüğü gibi Galaxy S9 serisi Şubat ayında işletim sisteminin en son sürümünü alacak. Birçok akıllı telefon Nisan ve Mayıs aylarında güncellenecek.

    Genel olarak tüm cihazlar yaz ortasına kadar Android 10 ve One UI 2.0 arayüzünü almış olacak. Bununla birlikte listede Galaxy S8 serisinin olmadığını da belirtelim.



    https://www.sammobile.com/news/samsung-galaxy-s9-now-set-to-get-android-10-update-in-february Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    akilsizvida 29 dk.
    Bixby'yi Türkçe yapsınlar önce! Umrumda değil güncelleme falan, zaten Note 8 falan bir önceki güncellemeyi bile lütfen falan almıştı, unutmadım. Ama Bixby konusunda Türkiye'deki içerik üreticilerinin tamamının bir ağızdan sessizlik içinde olması çok garip bir olay. Gerçekten çok güzel bir şey olduğunu İngilizce halinden biliyorum ama "Call Ahmet Mehmetoğlu" diyemediğin için İngilizce kullanmak mümkün olmuyor. Bir trilyon çeşit cihaz yapmaktan ne zaman vazgeçip hizmet kalitesini arttırmayı düşünüyorlar bilmiyorum. Çok sıkıldım bu durumdan gerçekten. Ta 2 sene önce 5 bin TL para verdim bu cihaza ama sesli asistan olarak Google'ı kullanmak gerekiyor. Ama ben Samsung telefon kullanıyorsam Samsung'un servislerini kullanmak istiyorum, Evernote, Google, bilmem ne bilmem ne türlü çeşit arayüzlerle uğraşmak hoşuma gitmiyor. Kötü değiller, ama ben iPhone kadar para verip bunlarla uğraşmak zorunda değilim. Lütfen bu konuyu birileri gündeme getirsin artık...
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    medyxnet 32 dk.
    apple ios14 ü neredeyse 5'e bile getirecek. Siz s8i bile güncelleme dışında bırakıyorsunuz. Ayıptır.
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    Erasmus78 35 dk.
    Note 8 ve S8 güncelleme listesinde yok. 2017 cihazları bunlar. Daha bugün 2015 ve 2016 cihazları olan iPhone 6s ailesi ve iPhone SE hakkında iOS 14 almaları üzerine konuşuyorduk...
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    strathmorea 27 dk. Erasmus78
    Sorun cihazın sadece güncelleme alması değil ki. 6S e ios 14'ü Apple'i iyi bilen birisi yükler mi sizce.? O güncellemenin çok büyük oranda kırpılmış hali oluyor onda da cihaz ciddi anlamda (bilinçli veya değil) yavaşlıyor. İphone 8-8 Plus harici bu modellerden daha eski İphonelerin son İos sürümlerini yüklemelerini telefonlarının stabilite ve ömrü açısından kesinlikle tavsiye etmiyorum.
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    Galatas4ray 40 dk.
    Şu güncelleme özürlü samsung.Her ülkeye en az 1 yıl ila 6 ay arasında gecikmeli güncelleme yapan samsung.
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    Sipihrz 41 dk.
    Samsung S8 Nisan 2017 de satışa çıkmıştı vay be.
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