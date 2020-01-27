Samsung'un güncelleme takvimi belli oldu: İşte Android 10 alacak cihazlar

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Geçen yılın sonlarında, Samsung'un Android 10 güncelleme programı birkaç kez internete sızdırılmıştı. Ancak bunların ne derece güvenilir olduğu çok net değildi. Şimdi de şirketin bu takvimin bile önünde olduğu ortaya çıktı.

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Şu ana kadar Samsung'un mevcut amiral gemisi telefonlarının yanı sıra Galaxy M20 ve M30 gibi bazı bütçe dostu modeller Android 10 güncellemesi aldı. Artık elimizde yeni bir program var:

Galaxy S9 (Şubat)

Galaxy S9+ (Şubat)

Galaxy-A30 (Mart)

Galaxy M40 (Mart)

Galaxy-A6 (Nisan)

Galaxy-A7 (2018)(Nisan)

Galaxy-A50 (Nisan)

Galaxy-A50s (Nisan)

Galaxy A70 (Nisan)

Galaxy-A70s (Nisan)

Galaxy-A80 (Nisan)

Galaxy Fold (Nisan)

Galaxy-M30s (Nisan)

Galaxy Tab S6 (Nisan)

Galaxy-A6+ (Mayıs)

Galaxy-A9 (2018) (Mayıs)

Galaxy-A8-Star (Mayıs)

Galaxy-A10 (Mayıs)

Galaxy-A10s (Mayıs)

Galaxy-A20 (Mayıs)

Galaxy-A30s (Mayıs)

Galaxy-A9 (2018) (Mayıs)

Galaxy-M10s (Mayıs)

Galaxy-J6 (Haziran)

Galaxy-A20s (Haziran)

Galaxy-J6+ (Temmuz)

Galaxy J7-Duo (Temmuz)

Galaxy-J8 (Temmuz)

Galaxy Tab S4 10.5 (Temmuz)

Galaxy Tab S5e (Temmuz)

Galaxy Tab A 8 (2019) (Ağustos)

Galaxy Tab S5e (Ağustos)

Galaxy Tab A 10.5 (Eylül)

Galaxy Tab A10. 1 (2019) (Eylül)

Listede de görüldüğü gibi Galaxy S9 serisi Şubat ayında işletim sisteminin en son sürümünü alacak. Birçok akıllı telefon Nisan ve Mayıs aylarında güncellenecek.

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Genel olarak tüm cihazlar yaz ortasına kadar Android 10 ve One UI 2.0 arayüzünü almış olacak. Bununla birlikte listede Galaxy S8 serisinin olmadığını da belirtelim.

https://www.sammobile.com/news/samsung-galaxy-s9-now-set-to-get-android-10-update-in-february

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