Samsung'un Kamera Denetleyicisi uygulaması artık bir Galaxy Watch kullanarak Galaxy S20'den fotoğraf çekmenize izin veriyor

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Samsung'un Kamera Denetleyicisi uygulaması Galaxy S20 serisinindeki tüm telefonlara destek sağlayacak şekilde yeni bir güncelleme aldı. En son amiral gemisi modellerinden birine sahip kullanıcılar, uygulamayı indirebilir, cihazı uyumlu bir Samsung akıllı saatiyle senkronize edebilir.

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Kamera Denetleyicisi ile video kaydetmek mümkün

Uygulama, akıllı telefonunuzu ve akıllı saatinizi senkronize etmenizi ve giyilebilir cihazın ekranını vizör ve uzaktan deklanşör düğmesi olarak kullanmanızı sağlar. Kullanıcıların, bağlı akıllı telefonlarının ön ve arka kameraları arasında geçiş yapmak için akıllı saatte yukarı veya aşağı kaydırma yapmalarına bile olanak tanır.

Uygulama, fotoğraf çekmek ve video kaydetmek için kullanılabilir ancak kaydettiğiniz videoyu saatinizden izleyemezsiniz.

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Kamera Denetleyici ilk olarak geçen yıl Galaxy Watch Active 2 ile birlikte duyuruldu ancak Galaxy Watch ve ilk nesil Galaxy Watch Active ile de çalışıyor. Yakın zamana kadar, sadece Galaxy S10 ve Note 10 serileri ve Galaxy Fold ile uyumluydu . Galaxy S20, S20 + ve S20 Ultra da son olarak listeye eklendi ancak Galaxy Z Flip henüz bu özellikten yararlanamıyor.

https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s20_pictures_camera_controller_app-news-42451.php

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