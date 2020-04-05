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    Samsung'un Kamera Denetleyicisi uygulaması artık bir Galaxy Watch kullanarak Galaxy S20'den fotoğraf çekmenize izin veriyor

    Samsung'un Kamera Denetleyicisi uygulaması Galaxy S20 serisini destekleyecek şekilde güncellendi. Artık Galaxy Watch'unuzu kullanarak Galaxy S20'den fotoğraf çekebilirsiniz
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    Mobil Uygulamalar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Samsung'un Kamera Denetleyicisi uygulaması artık bir Galaxy Watch kullanarak Galaxy S20'den fotoğraf çekmenize izin veriyor
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    Samsung'un Kamera Denetleyicisi uygulaması Galaxy S20 serisinindeki tüm telefonlara destek sağlayacak şekilde yeni bir güncelleme aldı. En son amiral gemisi modellerinden birine sahip kullanıcılar, uygulamayı indirebilir, cihazı uyumlu bir Samsung akıllı saatiyle senkronize edebilir.

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    Kamera Denetleyicisi ile video kaydetmek mümkün

    Uygulama, akıllı telefonunuzu ve akıllı saatinizi senkronize etmenizi ve giyilebilir cihazın ekranını vizör ve uzaktan deklanşör düğmesi olarak kullanmanızı sağlar. Kullanıcıların, bağlı akıllı telefonlarının ön ve arka kameraları arasında geçiş yapmak için akıllı saatte yukarı veya aşağı kaydırma yapmalarına bile olanak tanır.

    Uygulama, fotoğraf çekmek ve video kaydetmek için kullanılabilir ancak kaydettiğiniz videoyu saatinizden izleyemezsiniz.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs pandemisi sırasında Dünya artık daha az hareket ediyor!"

    Kamera Denetleyici ilk olarak geçen yıl Galaxy Watch Active 2 ile birlikte duyuruldu ancak Galaxy Watch ve ilk nesil Galaxy Watch Active ile de çalışıyor. Yakın zamana kadar, sadece Galaxy S10 ve Note 10 serileri ve Galaxy Fold ile uyumluydu . Galaxy S20, S20 + ve S20 Ultra da son olarak listeye eklendi ancak Galaxy Z Flip henüz bu özellikten yararlanamıyor.



    https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s20_pictures_camera_controller_app-news-42451.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    ayseltosun 2 gün yeni yorumcu
    eee benim eski tuşlu telefonda video çekebiliyor
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    khytr89 (Hakan ) 3 gün
    bu kombinasyonu düşünüyorum düşünüyorum düşünüyorum nerde , nasıl hangi amaçla kullanırım diye ama yani tamamen kullanışsız saçma bir özellik olmuş.

    Böyle lüzumsuzluklar yerine Group Play özelliğini geri getirsinler.
    2 Yanıt Yanıtla
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    Bay Robot ( tunc) 3 gün khytr89
    Arka kamerayla kendini çekmeye yarıyormuş işte :d
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    Bay Robot ( tunc) 3 gün khytr89
    Arka kamerayla kendini çekmeye yarıyormuş işte :d
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    Xtrud (Harun Yahya) 3 gün
    Vay be 5 sene önceki Sony saatimle yapıyordum
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