Samsung'un katlanabilir dizüstü modelinden ilk bilgiler geldi

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarında katlanabilir Galaxy Z serisi ile büyük bir ilerleme kaydeden Samsung, şimdi bu ilerlemeyi PC pazarına taşımayı planlıyor. Katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarlar için uzun zamandır çalışmalarını sürdüren Güney Kore'li dev, yakında ilk cihazını piyasaya sürebilir. Bugün, teknoloji devinin ilk katlanabilir bilgisayarı hakkında önemli detaylar paylaşıldı.

Samsung'un katlanabilir dizüstü modeli 17,3 inç OLED ekranla geliyor

Bilindiği üzere yakın zamanda piyasaya sürülen katlanabilir Asus ZenBook 17 Fold, 3.500 dolarlık oldukça yüksek bir fiyatlandırma ile kullanıcıların karşısında çıktı. Bu premium fiyatlandırma sebebiyle Asus'un, Boe'den yalnızca 10.000 adet panel siparişi verdiği bildiriliyor. Buna ek olarak bir katlanabilir dizüstü modeli de HP’den gelecek. Ancak bu cihazın Asus ZenBook 17 Fold’a benzer şekilde sınırlı sayıda üretilmesi bekleniyor.

Samsung ise, LG ve BOE'den panel tedarik eden Asus ve HP'nin aksine katlanabilir paneli kendi tesislerinde üretecek. Bu nedenle şirket, rakiplerinden daha ucuz bir OLED katlanabilir dizüstü modeli sunabilir. Bununla birlikte yeni sızıntılar, yeni dizüstü modelinin katlandığında 13,3 inç’e düşen 17,3 inç boyutlarında bir ekran ile geleceğini gösteriyor. Bu konuda HP’nin yaklaşan modeli 11 inç, Asus ZenBook ise 12,6 inç’lik bir alan sunuyor.

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Dünyanın en büyük OLED üreticilerinden biri olan Samsung, 2023 yılında yaklaşık 8,5 milyon panel sevkiyatı gerçekleştirmeyi planlıyor. Şirketin bu yılki üretiminin ise 6 milyon civarında olduğu bildiriliyor.

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