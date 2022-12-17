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    Anlık Bildirim

    Samsung'un katlanabilir dizüstü modelinden ilk bilgiler geldi

    Samsung, katlanabilir Galaxy Z serisinde yakaladığı başarıyı PC pazarına taşımayı hedefliyor. Şirketin ilk katlanabilir dizüstü modelinden önemli detaylar paylaşıldı. İşte bildiklerimiz
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    Samsung'un katlanabilir dizüstü modelinden ilk bilgiler geldi Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarında katlanabilir Galaxy Z serisi ile büyük bir ilerleme kaydeden Samsung, şimdi bu ilerlemeyi PC pazarına taşımayı planlıyor. Katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarlar için uzun zamandır çalışmalarını sürdüren Güney Kore'li dev, yakında ilk cihazını piyasaya sürebilir. Bugün, teknoloji devinin ilk katlanabilir bilgisayarı hakkında önemli detaylar paylaşıldı.

    Samsung'un katlanabilir dizüstü modeli 17,3 inç OLED ekranla geliyor

    Bilindiği üzere yakın zamanda piyasaya sürülen katlanabilir Asus ZenBook 17 Fold, 3.500 dolarlık oldukça yüksek bir fiyatlandırma ile kullanıcıların karşısında çıktı. Bu premium fiyatlandırma sebebiyle Asus'un, Boe'den yalnızca 10.000 adet panel siparişi verdiği bildiriliyor. Buna ek olarak bir katlanabilir dizüstü modeli de HP’den gelecek. Ancak bu cihazın Asus ZenBook 17 Fold’a benzer şekilde sınırlı sayıda üretilmesi bekleniyor.

    Samsung ise, LG ve BOE'den panel tedarik eden Asus ve HP'nin aksine katlanabilir paneli kendi tesislerinde üretecek. Bu nedenle şirket, rakiplerinden daha ucuz bir OLED katlanabilir dizüstü modeli sunabilir. Bununla birlikte yeni sızıntılar, yeni dizüstü modelinin katlandığında 13,3 inç’e düşen 17,3 inç boyutlarında bir ekran ile geleceğini gösteriyor. Bu konuda HP’nin yaklaşan modeli 11 inç, Asus ZenBook ise 12,6 inç’lik bir alan sunuyor.

    Dünyanın en büyük OLED üreticilerinden biri olan Samsung, 2023 yılında yaklaşık 8,5 milyon panel sevkiyatı gerçekleştirmeyi planlıyor. Şirketin bu yılki üretiminin ise 6 milyon civarında olduğu bildiriliyor.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 3 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 3 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

    Profil resmi
    PERİSKOP 4 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 4 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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