Samsung'un katlanabilir dizüstü modelinden ilk bilgiler geldi

Samsung'un katlanabilir dizüstü modeli 17,3 inç OLED ekranla geliyor
Bilindiği üzere yakın zamanda piyasaya sürülen katlanabilir Asus ZenBook 17 Fold, 3.500 dolarlık oldukça yüksek bir fiyatlandırma ile kullanıcıların karşısında çıktı. Bu premium fiyatlandırma sebebiyle Asus'un, Boe'den yalnızca 10.000 adet panel siparişi verdiği bildiriliyor. Buna ek olarak bir katlanabilir dizüstü modeli de HP’den gelecek. Ancak bu cihazın Asus ZenBook 17 Fold’a benzer şekilde sınırlı sayıda üretilmesi bekleniyor.
Samsung ise, LG ve BOE'den panel tedarik eden Asus ve HP'nin aksine katlanabilir paneli kendi tesislerinde üretecek. Bu nedenle şirket, rakiplerinden daha ucuz bir OLED katlanabilir dizüstü modeli sunabilir. Bununla birlikte yeni sızıntılar, yeni dizüstü modelinin katlandığında 13,3 inç’e düşen 17,3 inç boyutlarında bir ekran ile geleceğini gösteriyor. Bu konuda HP’nin yaklaşan modeli 11 inç, Asus ZenBook ise 12,6 inç’lik bir alan sunuyor.
Dünyanın en büyük OLED üreticilerinden biri olan Samsung, 2023 yılında yaklaşık 8,5 milyon panel sevkiyatı gerçekleştirmeyi planlıyor. Şirketin bu yılki üretiminin ise 6 milyon civarında olduğu bildiriliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...