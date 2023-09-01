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    Samsung Galaxy A05'in canlı görüntüleri yayınlandı: İşte tasarımı

    Samsung çok yakında yeni bir uygun fiyatlı akıllo telefon piyasaya sürecek. Brezilyalı düzenleyici kurum tarafından onaylanan Galaxy A05'in ilk canlı görüntüleri internete düştü.
    Samsung Galaxy A05'in canlı görüntüleri yayınlandı: İşte tasarımı
    Samsung'un piyasaya sürmeye hazırlandığı uygun fiyatlı Galaxy A05'in ilk görüntüleri ortaya çıktı. Daha önce de birkaç kez gündeme gelen cihaz Brezilya Ulusal Telekomünikasyon Kurumu (ANATEL) tarafından onaylandı. Böylelikle hem ön hem de arka tasarımını görme şansımız oldu.

    Yayınlanan görüntüler akıllı telefonu siyah renkte gösteriyor. Arka paneli hem parlak hem de şeritli bir dokuya sahip. Cihazın ön yüzünde selfie kamerasını barındıran Infinity-U çentik var. Tasarımı netleşen akıllı telefonun teknik özellikleriyle ilgili bazı bilgiler de mevcut.

    Samsung Galaxy A05'in canlı görüntüleri yayınlandı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör

    Galaxy A05 neler sunacak?

    Samsung Galaxy A05'in MediaTek Helio G85 yonga setiyle piyasaya sürüleceği bildiriliyor. Cihaz geçen yıl çıkış yapan Galaxy A04 ile aynı kapasitede 5.000 mAh batarya içerecek. Şarj detayları belli olmasa da 15 watt kablolu şarj desteği sunacağı tahmin ediliyor.

    Güney Koreli şirket Galaxy A05'i çok yakın bir zamanda duyuracak. Zaten akıllı telefonun diğer ülkelerde de sertifika alması çıkışının çok uzak olmadığını gösteriyor. Cihazın 150 dolar civarında bir fiyat etiketi taşıyacağı da gelen haberler arasında.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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