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    Anlık Bildirim

    Çin ve Samsung arasındaki OLED kavgası büyüyor

    Patent ihlali nedeniyle bazı Çinli ekran üreticilerinin ABD’deki satışına engel koyduran Samsung’a karşı hamle gecikmedi. Patentin geçerli olmadığına dair Patent Ofisi’ne başvuru yapıldı. 

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    Samsung Tam Boyutta Gör
    OLED ekran pazarının tartışmasız devi Samsung ile Çinli ekran tedarikçileri arasında bir süredir patent ihlali kavgası yaşanıyor. Samsung son olarak patent ihlali yapan Çinli firmaların ABD’ye OLED ekran ihracatı yapmasını engellemişti. Bunun üzerine Çinli firmalar harekete geçti.

    Samsung’a ABD’de kıskaç

    Geçtiğimiz yıl yaşanan hukuk mücadelesinde Çinli BOE, CSOT, Tianma ve Visionox firmalarının patent ihlaline konu olan OLED ekranları ABD’ye ihraç etmeleri engellenmişti. Samsung’un dava açtığı patent ise piksel sürücüleri ile ilgili 7,414,599 nolu patent idi.

    Samsung rakip firmalarla uzlaşma yerine satışların engellenmesini talep etmişti. Böylece ABD pazarında belirli seviyede rekabeti de engellemiş oluyordu. Çin’in en önemli OLED üreticileri olan bu dört firma da karşı atağa geçti.

    Gelen bilgilere göre şimdi de söz konusu patentin adil kullanım kapsamında olduğu ve patent ihlali davasına konu olamayacağı iddiasıyla ABD Patent Ofisi’ne başvuru yapıldı.  Patent İstinaf Kurulu önce başvuruyu inceleyecek ve kabul ederse dava açacak. Bu süreçte patentin geçersiz olup olmadığına karar verilecek. Bu dört firma ayrıca Çin’de de patent ihlali iddiasıyla Samsung iştiraklerine dava açmış durumda.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

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    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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