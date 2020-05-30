Samsung'un orta segment cihazlar için geliştirdiği Exynos 850'nin detayları resmileşti

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Bu haftanın başlarında, Samsung'un 5G destekli orta sınıf akıllı telefonlara yönelik olarak geliştirdiği yeni Exynos 880 yongası tanıtılmıştı. Samsung şimdi ise portföyüne Exynos 850 adlı başka bir yonga seti ekledi ve teknik özelliklere göre, muhtemelen orta sınıf Galaxy A ve M serisi akıllı telefonlarda kullanılacak.

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Seri üretime girdi

Sekiz çekirdekli Exynos 850'in (model numarası S5E3830) 8nm fabrikasyon süreci ile üretilmiş olduğunu belirtelim. Cortex-A55 çekirdeklerinden oluşan iki kümeye sahip olan işlemci, Mali-G52 GPU grafik birimine sahip. Yeni çipin FHD+ çözünürlüğüne, eMMC 5.1 depolama alanına ve LPDDR4x RAM modüllerine destek sunduğu da belirtilmiş.

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Kamera desteğine gelince, Exynos 850 tek bir 21.7MP kamera veya birleşik 16MP + 5MP yapılandırmasına sahip çift kamera kurulumunu kaldırabilecek kapasiteye sahip. Ayrıca, en yüksek 60 fps kare hızında FHD çözünürlükte video kodlama ve kod çözme desteği sunuyor. Samsung'un sitesinde ürün durumunun “seri üretim” olarak listelenmiş olduğunu da belirtelim. Bu da Exynos 850'nin, şirketin yakında piyasaya süreceği Galaxy A ve M serisi cihazlarda sıkça göreceğimiz bir yonga seti olacağına işaret ediyor diyebiliriz.

https://www.samsung.com/semiconductor/processor/mobile-processor/S5E3830/

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