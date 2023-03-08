Samsung’un Galaxy serisi bir süre daha Qualcomm’a emanet

Tam Boyutta Gör Yıllarca süren geliştirmelerden sonra Samsung, üretmiş olduğu Exynos işlemcilerinin Qualcomm Snapdragon’lara göre yetersiz olduğunu kabullenmiş ve Galaxy S23 serisinin tamamında Snapdragon 8 Gen 2’ye yer vermişti. Yeni gelen bilgiler Samsung’un bir süre daha Qualcomm yongalarını kullanmaya devam edeceğini gösteriyor.

Samsung ve Qualcomm'un iş birliği derinleşiyor

Samsung, Exynos işlemcileri bırakıp Galaxy S23 serisinde sadece Snapdragon 8 Gen 2 yongalarını kullanmakla kalmamış Qualcomm ile iş birliğine girerek “Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy” olarak adlandırılan frekansları yükseltilmiş bir yongayı telefonlarına konumlandırmıştı. Şimdi ise Samsung’un Galaxy serisi için Qualcomm ile birlikte özel bir yonga seti geliştireceği söyleniyor.

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Bu yeni silikonun en erken 2025’te geleceğinden bahsediliyor dolayısıyla Samsung’un üst seviye Galaxy S ailesi bir süre daha Sanpdragon işlemcilerden gücünü almaya devam edecek. Şimdilik Qualcomm ile birlikte geliştirilecek özel yonganın detayları mevcut değil fakat üretiminin TSMC yerine Samsung’un ikinci nesil 3nm GAA sürecinde gerçekleştirileceği söyleniyor.

Qualcomm’un Galaxy için tamamen özel bir yonga hazırlaması mümkün olsa da üretim için TSMC yerine Samsung’un kullanılacağı söylenmesi soru işaretleri yaratıyor. Şu anda TSMC, üretim teknolojisi ve verimlilik konusunda Samsung’un önünde. Özel Qualcomm yongası için halen birkaç yıl olduğunu varsayarsak bu durumun değişmesi de muhtemel.

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