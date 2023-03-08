Samsung’un Galaxy serisi bir süre daha Qualcomm’a emanet

Samsung ve Qualcomm'un iş birliği derinleşiyor
Samsung, Exynos işlemcileri bırakıp Galaxy S23 serisinde sadece Snapdragon 8 Gen 2 yongalarını kullanmakla kalmamış Qualcomm ile iş birliğine girerek “Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy” olarak adlandırılan frekansları yükseltilmiş bir yongayı telefonlarına konumlandırmıştı. Şimdi ise Samsung’un Galaxy serisi için Qualcomm ile birlikte özel bir yonga seti geliştireceği söyleniyor.
Bu yeni silikonun en erken 2025’te geleceğinden bahsediliyor dolayısıyla Samsung’un üst seviye Galaxy S ailesi bir süre daha Sanpdragon işlemcilerden gücünü almaya devam edecek. Şimdilik Qualcomm ile birlikte geliştirilecek özel yonganın detayları mevcut değil fakat üretiminin TSMC yerine Samsung’un ikinci nesil 3nm GAA sürecinde gerçekleştirileceği söyleniyor.
Qualcomm’un Galaxy için tamamen özel bir yonga hazırlaması mümkün olsa da üretim için TSMC yerine Samsung’un kullanılacağı söylenmesi soru işaretleri yaratıyor. Şu anda TSMC, üretim teknolojisi ve verimlilik konusunda Samsung’un önünde. Özel Qualcomm yongası için halen birkaç yıl olduğunu varsayarsak bu durumun değişmesi de muhtemel.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez