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    Samsung’un Galaxy serisi bir süre daha Qualcomm’a emanet

    Samsung, Galaxy S23 serisinde Exynos yongalarını bırakarak tamamen Qualcomm’un Snapdragon yongalarına geçmişti. Görünüşte göre bu durum biraz daha devam edecek.
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    Samsung’un telefonları bir süre daha Qualcomm’a emanet Tam Boyutta Gör
    Yıllarca süren geliştirmelerden sonra Samsung, üretmiş olduğu Exynos işlemcilerinin Qualcomm Snapdragon’lara göre yetersiz olduğunu kabullenmiş ve Galaxy S23 serisinin tamamında Snapdragon 8 Gen 2’ye yer vermişti. Yeni gelen bilgiler Samsung’un bir süre daha Qualcomm yongalarını kullanmaya devam edeceğini gösteriyor.

    Samsung ve Qualcomm'un iş birliği derinleşiyor

    Samsung, Exynos işlemcileri bırakıp Galaxy S23 serisinde sadece Snapdragon 8 Gen 2 yongalarını kullanmakla kalmamış Qualcomm ile iş birliğine girerek “Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy” olarak adlandırılan frekansları yükseltilmiş bir yongayı telefonlarına konumlandırmıştı. Şimdi ise Samsung’un Galaxy serisi için Qualcomm ile birlikte özel bir yonga seti geliştireceği söyleniyor.

    Bu yeni silikonun en erken 2025’te geleceğinden bahsediliyor dolayısıyla Samsung’un üst seviye Galaxy S ailesi bir süre daha Sanpdragon işlemcilerden gücünü almaya devam edecek. Şimdilik Qualcomm ile birlikte geliştirilecek özel yonganın detayları mevcut değil fakat üretiminin TSMC yerine Samsung’un ikinci nesil 3nm GAA sürecinde gerçekleştirileceği söyleniyor.

    Qualcomm’un Galaxy için tamamen özel bir yonga hazırlaması mümkün olsa da üretim için TSMC yerine Samsung’un kullanılacağı söylenmesi soru işaretleri yaratıyor. Şu anda TSMC, üretim teknolojisi ve verimlilik konusunda Samsung’un önünde. Özel Qualcomm yongası için halen birkaç yıl olduğunu varsayarsak bu durumun değişmesi de muhtemel.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    CoreXXX 13 saat önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 1 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 1 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 2 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 2 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 2 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 5 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 6 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 6 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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