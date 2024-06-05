Samsung'un yavaşlama sorunu için çözümü: Telefonu yeniden başlatın!

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Tam Boyutta Gör Samsung telefon ve tabletler için Mayıs 2024 Google Play Sistem güncellemesi hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri yerine önemli bir sorunu beraberinde getirdi. Google Play Store, Google Play Hizmetleri, Android WebView ve Android TV Çekirdek Hizmetleri’nin yeni sürümünü almak için güncelleyen kullanıcılar, yavaşlama sorunuyla karşı karşıya kaldıklarını dile getirdi.

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Google Play Sistem güncellemesinden sonra yavaşlama sorunu

Samsung, güncellemeyi yükledikten sonra uygulamaların daha yavaş açılması durumuyla karşılaşılabileceğini doğruladı. Ancak şirket, bu sorunun yalnızca güncelleme yüklendikten sonra cihaz uzun süre kullanıldığında ortaya çıktığını da belirtti. Peki, bu can sıkıcı sorunu çözmek için ne yapılmalı?

Samsung, bu sorunu çözmek yeni bir güncelleme yayınlamayacak. Kullanıcıların akıllı telefon veya tabletlerini yeniden başlatarak sorunu çözebileceklerini söyledi. Şirket, sorunla karşılaşmayan kullanıcılara da bunu önerdi.

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