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    Anlık Bildirim

    Samsung’un yeni HBM3e bellekleriyle ekran kartları radikal ölçüde hızlanacak

    Samsung, 5. nesil HBM3e "Shinebolt" belleklerini yüzde 50’lik performans artışıyla birlikte hazırlıyor. Samsung’un yeni HBM3e bellekleri ile ekran kartlarında ciddi bir performans artışı sağlanacak.
    Samsung’un yeni HBM3e bellekleriyle ekran kartları uçacak Tam Boyutta Gör
    Samsung Electronics'in Shinebolt kod adlı 5. nesil HBM3e belleğinin testlerine başladığı ve SK Hynix ile arasındaki farkı kapattığı bildirildi. Firmanın yeni HBM3e bellekleri önceki nesle göre her alanda gelişme vadediyor. Dolayısıyla kapasite, bant genişliği ve performans alanında ciddi ilerlemeler bekleniyor. Genel olarak HBM3e sayesinde ekran kartlarında ve yapay zeka tarafında ciddi bir performans sıçrayışı yakalanacak.

    Samsung HBM3e bellekler yüzde 50 performans artışıyla geliyor

    HBM3e'nin sektör açısından önemi çok büyük, zira yüksek bilgi işlem performansı için hayati önem taşıyan yeni nesil yapay zeka GPU'larının önünü açacak. Bu bağlamda Samsung'un "Shinebolt" olarak adlandırdığı 5. nesil HBM3e belleklerini kalite onayı için potansiyel müşterilere gönderildiği belirtiliyor. Mevcut göstergeler Samsung'un HBM endüstrisinde "baskın" bir pozisyon elde etmeyi planladığını gösteriyor.

    Kalite onay sürecindeki Samsung HBM3e prototipleri, ilk aşamada 8 katmanlı (8-Hi) 24 gigabit (Gb) yongalardan oluşuyor. Ancak Samsung, nihai ürününde SK Hynix ve Micron gibi 12 katmanlı (12-Hi) 36GB HBM3e bellekleri piyasaya sürecek. Aktarılanlara göre ilk testler, Samsung'un HBM3e belleklerinin bir önceki modele kıyasla maksimum veri aktarım hızında yüzde 50’lik bir artış sağladığını gösteriyor. Aktarım hızlarının SK Hynix'in HBM3e versiyonundan daha yüksek olan 1.228 TB/s (12280MB/sn) olması bekleniyor.

    Bir süre önce Nvidia’nın merakla beklenen Blackwell AI GPU'larının HBM3e bellek sürecine sahip olacağı bildirilmişti ancak ilk bilgiler ana tedarikçi olarak SK Hynix'in kullanılacağını söylüyordu. Bugünkü gelişmeyle birlikte, sektördeki manzara Samsung'un lehine değişebilir, ancak bu yalnızca şirketin ilgili kalite testlerindeki performansına bağlı olacak.

    Samsung son zamanlarda HBM işine daha fazla enerji harcayarak SK hynix ile daha iyi rekabet edebilmek için stratejisini yeniden belirledi. Kaynaklara göre Samsung, HBM özelinde oyunun kurallarını değiştirecek karmaşık süreçleri geliştiriliyor. Sonuç olarak yapay zeka halihazırda bellek teknolojisinin itici gücü konumunda zira talep inanılmaz boyutlarda. Dolayısıyla HBM belleklere olan talep yüksek düzeyde seyrediyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 3 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 6 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    cif araba boyasına zarar verir mi aracın perte çıkması iyi mıdır sembollerle kalp yapma her gün ton balığı yemek lol rp isteme

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