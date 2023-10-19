Samsung’un yeni HBM3e bellekleriyle ekran kartları radikal ölçüde hızlanacak

Samsung HBM3e bellekler yüzde 50 performans artışıyla geliyor
HBM3e'nin sektör açısından önemi çok büyük, zira yüksek bilgi işlem performansı için hayati önem taşıyan yeni nesil yapay zeka GPU'larının önünü açacak. Bu bağlamda Samsung'un "Shinebolt" olarak adlandırdığı 5. nesil HBM3e belleklerini kalite onayı için potansiyel müşterilere gönderildiği belirtiliyor. Mevcut göstergeler Samsung'un HBM endüstrisinde "baskın" bir pozisyon elde etmeyi planladığını gösteriyor.
Kalite onay sürecindeki Samsung HBM3e prototipleri, ilk aşamada 8 katmanlı (8-Hi) 24 gigabit (Gb) yongalardan oluşuyor. Ancak Samsung, nihai ürününde SK Hynix ve Micron gibi 12 katmanlı (12-Hi) 36GB HBM3e bellekleri piyasaya sürecek. Aktarılanlara göre ilk testler, Samsung'un HBM3e belleklerinin bir önceki modele kıyasla maksimum veri aktarım hızında yüzde 50’lik bir artış sağladığını gösteriyor. Aktarım hızlarının SK Hynix'in HBM3e versiyonundan daha yüksek olan 1.228 TB/s (12280MB/sn) olması bekleniyor.
Bir süre önce Nvidia’nın merakla beklenen Blackwell AI GPU'larının HBM3e bellek sürecine sahip olacağı bildirilmişti ancak ilk bilgiler ana tedarikçi olarak SK Hynix'in kullanılacağını söylüyordu. Bugünkü gelişmeyle birlikte, sektördeki manzara Samsung'un lehine değişebilir, ancak bu yalnızca şirketin ilgili kalite testlerindeki performansına bağlı olacak.
Samsung son zamanlarda HBM işine daha fazla enerji harcayarak SK hynix ile daha iyi rekabet edebilmek için stratejisini yeniden belirledi. Kaynaklara göre Samsung, HBM özelinde oyunun kurallarını değiştirecek karmaşık süreçleri geliştiriliyor. Sonuç olarak yapay zeka halihazırda bellek teknolojisinin itici gücü konumunda zira talep inanılmaz boyutlarda. Dolayısıyla HBM belleklere olan talep yüksek düzeyde seyrediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.