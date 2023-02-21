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    Samsung'un yeni katlanabilir telefonları BOE üretimi ekranlarla donatılabilir

    Samsung bir sonraki Galaxy Z serisi katlanabilir telefonları için tedarik zincirine rakip ekran üreticilerinden birini ekleyebilir. Şirketin BOE ile görüştüğü bildiriliyor.
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    Samsung'un yeni katlanabilir telefonları BOE ekranlarla gelebilir Tam Boyutta Gör
    Samsung'un amiral gemisi akıllı telefonları genellikle kendi ürettiği ekran panelleriyle donatılıyor. Ancak Güney Koreli teknoloji devi yakında diğer üreticilerle de iş birliği yapabilir. Çin basınında bu konuyla ilgili bazı önemli detaylar yer aldı.

    Aktarılan bilgilere göre Samsung Electronics şu anda Galaxy akıllı telefonlarına ekran tedarik etmek için BOE ile görüşmelerde bulunuyor. Katlanabilir ekranlı premium modellerden bahsediyoruz. Şirket yakında rakiplerinden birini tedarik zincirine dahil edebilir.

    Samsung'un yeni katlanabilir telefonları BOE ekranlarla gelebilir Tam Boyutta Gör

    BOE, Apple için de ekran üretiyor

    Samsung ve BOE'nin teknolojinin hassas noktalarını, panel özelliklerini ve kalite kontrol koşullarını tartıştıkları bildiriliyor. BOE'nin katlanabilir AMOLED ekranlarını Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 modellerinde görebiliriz.

    Çin merkezli BOE dünyanın önde gelen ekran üreticileri arasında yer alıyor. Şirketin hali hazırda Apple cihazlar için de ekran tedarik ettiğini belirtelim. Samsung'un Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 modellerini bu yılın üçüncü çeyreğinde tanıtması bekleniyor.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    ardicli2000 8 saat önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 14 saat önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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