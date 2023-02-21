Samsung'un yeni katlanabilir telefonları BOE üretimi ekranlarla donatılabilir

Tam Boyutta Gör Samsung'un amiral gemisi akıllı telefonları genellikle kendi ürettiği ekran panelleriyle donatılıyor. Ancak Güney Koreli teknoloji devi yakında diğer üreticilerle de iş birliği yapabilir. Çin basınında bu konuyla ilgili bazı önemli detaylar yer aldı.

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Aktarılan bilgilere göre Samsung Electronics şu anda Galaxy akıllı telefonlarına ekran tedarik etmek için BOE ile görüşmelerde bulunuyor. Katlanabilir ekranlı premium modellerden bahsediyoruz. Şirket yakında rakiplerinden birini tedarik zincirine dahil edebilir.

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BOE, Apple için de ekran üretiyor

Samsung ve BOE'nin teknolojinin hassas noktalarını, panel özelliklerini ve kalite kontrol koşullarını tartıştıkları bildiriliyor. BOE'nin katlanabilir AMOLED ekranlarını Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 modellerinde görebiliriz.

Çin merkezli BOE dünyanın önde gelen ekran üreticileri arasında yer alıyor. Şirketin hali hazırda Apple cihazlar için de ekran tedarik ettiğini belirtelim. Samsung'un Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 modellerini bu yılın üçüncü çeyreğinde tanıtması bekleniyor.

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