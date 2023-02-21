Samsung'un yeni katlanabilir telefonları BOE üretimi ekranlarla donatılabilir

Aktarılan bilgilere göre Samsung Electronics şu anda Galaxy akıllı telefonlarına ekran tedarik etmek için BOE ile görüşmelerde bulunuyor. Katlanabilir ekranlı premium modellerden bahsediyoruz. Şirket yakında rakiplerinden birini tedarik zincirine dahil edebilir.
BOE, Apple için de ekran üretiyor
Samsung ve BOE'nin teknolojinin hassas noktalarını, panel özelliklerini ve kalite kontrol koşullarını tartıştıkları bildiriliyor. BOE'nin katlanabilir AMOLED ekranlarını Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 modellerinde görebiliriz.
Çin merkezli BOE dünyanın önde gelen ekran üreticileri arasında yer alıyor. Şirketin hali hazırda Apple cihazlar için de ekran tedarik ettiğini belirtelim. Samsung'un Galaxy Z Fold 5 ve Z Flip 5 modellerini bu yılın üçüncü çeyreğinde tanıtması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.