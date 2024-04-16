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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy cihazları üretim beklentisini aştı

    Samsung Galaxy S24 amiral gemisi serisinin başarısı üretimde de kendisini gösteriyor. Samsung, yılın başında koyduğu üretim hedefinin çok üzerine çıkmış durumda. 
    Samsung Tam Boyutta Gör
    Samsung’un son yıllarda en çok satan amiral gemisi olma başarısı gösteren Galaxy S24 serisi üretim tarafında da yüzleri güldürdü. Samsung, başlangıçta planladığı üretim kapasitesinin çok üzerine çıkmış durumda.

    Samsung Galaxy S24 yüzleri güldürdü

    Gelen raporlara göre Samsung yılın ilk çeyreğinde 65.4 milyon adet Galaxy telefon ve tablet serisi üretimi yaptı. Firmanın yılın başında beklentisi ise 53 milyon civarındaydı. Bu da yüzde 22 civarında bir farka işaret ediyor.

    Özellikle Galaxy S24 serisinin yüksek talep görmesi bunda en büyük etken. Yılın ilk 3 ayında 13 milyon civarında Galaxy S24 satışı olduğu tahmin ediliyor. Bu  da Galaxy S23 serisine göre yüzde 8 civarında bir artış demek.

    Samsung’un bu yıl Galaxy akıllı telefon satış beklentisi 253 milyon civarında. Bunun 51 milyonunu ise Galaxy S24 ve Galaxy Z Fold 5 gibi amiral gemisi cihazlar oluşturacak. Bu rakamlar Wingtech tarafından üretilen Galaxy cihazları dahil değil.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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