Samsung Galaxy cihazları üretim beklentisini aştı

Tam Boyutta Gör Samsung’un son yıllarda en çok satan amiral gemisi olma başarısı gösteren Galaxy S24 serisi üretim tarafında da yüzleri güldürdü. Samsung, başlangıçta planladığı üretim kapasitesinin çok üzerine çıkmış durumda.

Samsung Galaxy S24 yüzleri güldürdü

Gelen raporlara göre Samsung yılın ilk çeyreğinde 65.4 milyon adet Galaxy telefon ve tablet serisi üretimi yaptı. Firmanın yılın başında beklentisi ise 53 milyon civarındaydı. Bu da yüzde 22 civarında bir farka işaret ediyor.

Samsung Galaxy S24 serisinden büyük başarı 1 ay önce eklendi

Özellikle Galaxy S24 serisinin yüksek talep görmesi bunda en büyük etken. Yılın ilk 3 ayında 13 milyon civarında Galaxy S24 satışı olduğu tahmin ediliyor. Bu da Galaxy S23 serisine göre yüzde 8 civarında bir artış demek.

Samsung’un bu yıl Galaxy akıllı telefon satış beklentisi 253 milyon civarında. Bunun 51 milyonunu ise Galaxy S24 ve Galaxy Z Fold 5 gibi amiral gemisi cihazlar oluşturacak. Bu rakamlar Wingtech tarafından üretilen Galaxy cihazları dahil değil.

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