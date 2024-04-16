Samsung Galaxy cihazları üretim beklentisini aştı

Samsung Galaxy S24 yüzleri güldürdü
Gelen raporlara göre Samsung yılın ilk çeyreğinde 65.4 milyon adet Galaxy telefon ve tablet serisi üretimi yaptı. Firmanın yılın başında beklentisi ise 53 milyon civarındaydı. Bu da yüzde 22 civarında bir farka işaret ediyor.
Özellikle Galaxy S24 serisinin yüksek talep görmesi bunda en büyük etken. Yılın ilk 3 ayında 13 milyon civarında Galaxy S24 satışı olduğu tahmin ediliyor. Bu da Galaxy S23 serisine göre yüzde 8 civarında bir artış demek.
Samsung’un bu yıl Galaxy akıllı telefon satış beklentisi 253 milyon civarında. Bunun 51 milyonunu ise Galaxy S24 ve Galaxy Z Fold 5 gibi amiral gemisi cihazlar oluşturacak. Bu rakamlar Wingtech tarafından üretilen Galaxy cihazları dahil değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)