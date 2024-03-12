Samsung Galaxy S24 Ultra yok satıyor, Samsung Galaxy S24 serisi yüzleri güldürüyor

Galaxy S24 durmuyor
Yapılan pazar araştırmasına göre Galaxy S24 serisi 17 Şubat tarihine kadar olan dönemde Galaxy S23 serisine göre yüzde 8 daha fazla sattı. Satışlar Avrupa pazarında yüzde 28 daha fazla iken Güney Kore’de yüzde 22, ABD’de yüzde 14 daha fazla.
Galaxy S24 Ultra seride en çok ilgi göre telefon durumunda ve yüzde 52 civarında paya sahip. Galaxy S24 modeli yüzde 27 paya sahipken, Galaxy S24 Plus ise yüzde 21 satış payı elde etmiş. Plus modelinin tüketiciye pek cazip gelmediği görülüyor. İlk satışlara olan yoğun talep Samsung’un beklentilerini de değiştirdi. Firma 2024 ilk çeyreğinde 12 milyon olan satış beklentisini 13 milyona çıkarmış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.