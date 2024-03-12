Samsung Galaxy S24 Ultra yok satıyor, Samsung Galaxy S24 serisi yüzleri güldürüyor

Tam Boyutta Gör Satışa çıkmasından bu yana ülkemiz dahil pek çok pazarda rekorlar kıran Samsung Galaxy S24 serisi firmanın da yüzünü güldürdü. Samsung satış beklentilerini yükseltirken ilk dönem raporları da gelmeye başladı.

Galaxy S24 durmuyor

Yapılan pazar araştırmasına göre Galaxy S24 serisi 17 Şubat tarihine kadar olan dönemde Galaxy S23 serisine göre yüzde 8 daha fazla sattı. Satışlar Avrupa pazarında yüzde 28 daha fazla iken Güney Kore’de yüzde 22, ABD’de yüzde 14 daha fazla.

Samsung Galaxy S24 serisi Türkiye'de büyük ilgi görüyor 1 hf. önce eklendi

Galaxy S24 Ultra seride en çok ilgi göre telefon durumunda ve yüzde 52 civarında paya sahip. Galaxy S24 modeli yüzde 27 paya sahipken, Galaxy S24 Plus ise yüzde 21 satış payı elde etmiş. Plus modelinin tüketiciye pek cazip gelmediği görülüyor. İlk satışlara olan yoğun talep Samsung’un beklentilerini de değiştirdi. Firma 2024 ilk çeyreğinde 12 milyon olan satış beklentisini 13 milyona çıkarmış durumda.

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