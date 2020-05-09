Samsung ve Google, Galaxy modellerine RCS özelliğini sunmak için beraber çalışıyor

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Şimdiye kadar sıkıntılı bir başlangıç süreciyle hayatına devam eden RCS teknolojisi, SMS’in yerini alacak ve yüksek kalitede fotoğraf başta olmak üzere önceki haberlerden de öğrendiğimiz çok sayıda özellik sunacak. Samsung ve Google’dan gelen bir ortaklık ile RCS’nin Galaxy akıllı telefonlarda kullanıma sunulması hızlandırılacak.

Dünya çapında kullanıma sunulma tarihine yönelik herhangi bir açıklama yapılmasa da Samsung’un 2018 yılından bu yana proje üzerinde çalıştığı belirtiliyor. RCS ile gelecek özelliklerle Samsung, bilgisayarla telefon arasında mesajlaşma senkronizasyonunu da kolaylaştırmayı hedefliyor.

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Google ile olan ortaklıkta Samsung’un kendi mesajlaşma uygulaması olan Samsung Mesajlar, RCS özelliğine sahip olacak. Bölgelere bağlı olarak operatörlerle anlaşma kısmını atlayarak direkt Google ile çalışmaya karar alan Samsung, RCS’yi çok daha hızlı kullanıma sunacak diyebiliriz.

https://9to5google.com/2020/05/07/samsung-galaxy-rcs/

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