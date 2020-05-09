Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Nintendo Switch satışları hız kesmiyor

    Lite versiyonunun katılması ile birlikte Nintendo Switch serisi satışlarını arttırmaya devam ediyor. 2019 yılını 21 milyon ile tamamlayan seri toplamda 55 milyon sattı.
    1 hf.
    3,2b
    1
    24
    Oyun Konsolları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Nintendo Switch satışları hız kesmiyor
    Tam Boyutta Gör

    Piyasaya çıktığı ilk dönemde rakip konsollar kadar işlevsel ve güçlü olmadığı için eleştiri yağmuruna tutulan Nintendo Switch, adeta eleştirilere cevap verircesine satışlarını arttırıyor. Nintendo Switch Lite ile birlikte seri rekor rakamlara ulaştı.

    Nintendo Switch ne kadar sattı?

    Hem tablet şeklinde elde oynanabilen hem de istasyona yerleştirilerek harici ekrana görüntü verebilen Nintendo Switch, firmanın dikkat çekici oyun takviyesi ile birlikte bir anda ibreyi tersine çevirdi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Nintendo Switch üzerinde Android çalıştırıldı

    Ayrıca Bkz. "Zoom önemli bir blok zinciri girişimini satın aldı"

    Oyuncular tarafından hızlı benimsenen Nintendo Switch haliyle hızlı bir yükseliş içerisine girdi. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Nintendo Switch Lite mini el konsolu ile birlikte 2019 yılın toplamda 21.03 milyon satış ile kapattı.

    Nintendo Switch serisinin toplam satış rakamı ise 55.77 milyon adede ulaşmış durumda. Bu rakam ile SNES, N64, GameCube ve Wii U konsollarını geride bırakmış oldu. Nintendo bir süre daha mevcut konsolları ile devam edeceği için Nintendo Switch serisi 80 milyon civarına kadar tırmanabilir.

    Konsolların satışını arttırması yazılım tarafına da yansıyor. Yazılım satışları önceki yıla oranla yüzde 42.3 artış göstererek 168.72 milyon birime ulaştı. Böylece kümülatif olarak 356.24 milyon birim satılmış oldu. Oyunlar arasında Animal Crossing: New Horizons başta olmak üzere popüler yapımlar ilgi görmeye devam ediyor.



    https://www.techpowerup.com/266807/nintendo-switch-sales-surge-surpassing-snes-n64-gamecube-wii-u Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    EddyCue (Eddy Cue) 1 hf. en beğenilen swat882
    el konsolunun babasi nintendo zaten. sony filan asiri tecrubesiz bu alanda.

    keza sirf el konsolu degil oyun konusunda da dunyadaki en tecrubeli firma nintento'dur.

    nintendo exclusive oyunlarinin cogu tam bir game design sanat eseri. hardcore gamer kitle inanilmaz seyler kaciyorlar. farkinda degiller. :)
    el konsolunun babasi nintendo zaten. sony filan asiri tecrubesiz bu alanda. keza sirf el konsolu degil oyun konusunda da dunyadaki en tecrubeli firma nin...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    The Balance (Stigin DHli kuzeni ) 1 hf. EddyCue
    Ama hocam mario,animal crossing çocuk işi. Nasıl eğlenebiliyor insanlar anlamıyorum. NASIL EĞLENEBİLİRSİNİZ! EĞLENMEYİN! WİTCHER 3 OYNAYIN OYUN GÖRÜN

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    mu5tafa (mustafa kök) 1 hf.
    Sony nin vizyonerliği. El konsolunu bitirdiler. Destek sıfır. Nintendo ders verdi sony ye. Böyle yapılır diye.
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    SergeantMajorT 1 hf. swat882
    Hem TV'ye bağlanıyor ve hem de gameboy gibi kullanabiliyorsun diye.
    Ayrıca Nintendo'nun özel oyunları.
    Mario, Pokemon, Zelda dünya çapında çok popüler.
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    hsanlukk (hasan luk) 3 gün
    Nintendo oyun yapıyor bildiğin karşında eğlenceli bir oyun oluyor. Diğer diğer konsollar ise simülasyon. Ha ben ikisini de seviyorum o ayrı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    hasansimsek74 5 gün
    ben çok seviyorum , çok başarılı bir cihaz bence
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 5 gün
    Geriden gelip xbox'ı geçerek tarih yazdı.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 5 gün
    Şu oyun konsolu tarzı şeylere gelen zam inerse animal crossing doom un ilk 2 oyununu elde oynamak ve mario için bile lite verisyonunu alırım
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Nınja (Nınja ) 6 gün
    Çok başarılı bir cihaz
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 6 gün
    Oyunları pahalı ve indirim olmuyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    malifural (muhammed ali fural) 6 gün
    japon dan korkulur tekel oldu mu organlarını bile alır. Alternatifi şart
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Şeytanın Kırbacı 6 gün yeni yorumcu
    Bu cücük kadar 20 sene öncesinin grafiklerini gösterebilen alete burada 5000 TL veren olmaz varsa da birkaç kişidir
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    [__Zahid__] (Zahid Çoban) 1 hf.
    animal crossing çıktığında merak edip bakmıştım da, 30fpsde oynatıyormuş. kalsın.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Dr.Danger 1 hf.
    Gözümde gram değeri olmayan konsol nasıl zevk alıyorlar mario dan falan hala anlamış değilim.
    2 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    encuni (mesut karas) 1 hf. Dr.Danger
    sıcarken dark soulsda oynayabılıyorsun.
    yada trende otobüsde
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Rachsuchtig 1 hf. Dr.Danger
    Senin bir şeye deger vermiyor oluşun o şeyi değersiz kılmaz. Bence gayet iyi bir konsol. Mario, Zelda vs. de gayet eğlenceli ve zevkli oyunlar
    1 Yanıt Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Cem300 +169 ofee +151 deboern94 +140 EddyCue +129 kaand12@ +125 Aref6 +106 Feyzuli +99 XanthiN +89 Conqueror26 +89 .V. +86
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 Sirkadyen 3. kez +332 2 ressi1 ilk kez +198 3 TITAN 4. kez +186
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    3162 kez okundu.
    13 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    nintendo, nintendo switch 55 million ve Ev Elektroniği
    Facebook Sayfası254,5b
    Twitter Profili81,2b
    YouTube Kanalı287b
    Instagram Profili46,9b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 gün Samsung da banka kartı çıkarıyor 6 gün Bitki virüsleri otoimmün hastalıkların tedavisinde kullanılabilir 6 gün Yeni nesil Volvo otomobiller LiDAR teknolojisiyle donatılacak 6 gün Intel DG1 SiSoftware’de görüldü 6 gün Microsoft'tan İtalya'ya 1.5 milyar dolarlık bulut bilişim yatırımı 6 gün Facebook, karanlık mod seçeneğini tüm masaüstü kullanıcılarına sundu 6 gün Honor X10 grafen soğutma sistemi ile gelecek 6 gün Apple’ın kafa üstü kulaklığı ‘AirPods Studio’ adıyla gelebilir 6 gün Kablosuz mekanik mini klavye? "Anne Pro 2 incelemesi" 6 gün Realme X3 SuperZoom'un 60x yakınlaştırma ile geleceği onaylandı 6 gün 2020'de marketlerde en çok neleri aradık? 6 gün Sony Xperia 10 ve 10 Plus sonunda Android 10 güncellemesi aldı 6 gün Milli insansız kara araçlarımız Mini Tanklar için seri üretime geçiliyor 1 hf. Samsung ve Google, Galaxy modellerine RCS özelliğini sunmak için beraber çalışıyor 1 hf. Araştırma, 'ölümcül' sıcaklık ve nem kombinasyonun ortaya çıktığını gösteriyor! 1 hf. LG Stylo 6'nın basın görselleri ortaya çıktı 1 hf. Twitter’a tweet zamanlama özelliği sonunda geliyor 1 hf. Google Duo'ya Web'de grup video görüşmeleri geliyor 1 hf. Qualcomm Snapdragon 768G özellikleri sızdırıldı 1 hf. Meizu Supercharged şarj istasyonu satışa çıkıyor 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Nintendo Switch satışları hız kesmiyor Sonraki Redmi 9 resmi kayıtlarda ortaya çıktı 1 hf. Poco F2 Pro'nun global lansmanı 12 Mayıs'ta yapılacak 1 hf. Meizu HD60 kablosuz kulaklıklar tanıtıldı 1 hf. Google Lens artık el yazısı ile yazılmış metinleri tarayarak, PC'ye yapıştırabiliyor 1 hf. 1500 TL değerinde 54 oyun Steam'de sadece 76 TL'ye satılıyor 1 hf. Xiaomi önümüzdeki hafta Redmi K30 5G Speed ​​Edition'ı tanıtacak 1 hf. Evden çıkmadan Hyundai'den yeni bir araç satın almak mümkün 1 hf. Bugünkü yeni vaka sayısı açıklandı: 1848 1 hf. Yerli koronavirüs aşısının hayvan deneyleri başladı 1 hf. Apple'ın dizüstü bilgisayar satışları düşüşte 1 hf. Hayatını kaybeden bir kedide koronavirüs tespit edildi 1 hf. Redmi 10X'in özellikleri ortaya çıktı 1 hf. Fiat, Alfa Romeo ve Jeep'te garanti süreleri Haziran sonuna kadar uzatıldı 1 hf. Elon Musk: Tesla Roadster beklenenden daha geç gelecek 1 hf. Meizu, yeni Flyme 8.1 arayüzünü tanıttı: Hangi telefonlara gelecek? 1 hf. Makyajlı Alfa Romeo Giulia ve Stelvio Quadrifoglio ikilisi yeni teknolojileriyle tanıtıldı 1 hf. AMD Ryzen 3 3100 işlemcisi 5.92GHz hızına aşırtıldı 1 hf. Marmaray’la Anadolu’dan Avrupa’ya ilk kez yurt içi yük treni geçiyor 1 hf. Meizu 17 ve Meizu 17 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 1 hf. Ucuz akıllı telefonlara yeni vergi düzenlemesi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Jurassic Park Oyununun İsmi Jurassic World Aftermath
    Bölüm Sonu Canavarı
    Baldur's Gate 3 Geliştirme Süreci Biraz Yavaşlamış Fakat Yine ...
    Bölüm Sonu Canavarı
    200.000₺' ye kadar Suv Tavsiye!
    DH Forum
    Philips PUS8204 / PUS8804 Deneyim Grubu
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi