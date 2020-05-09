Nintendo Switch satışları hız kesmiyor

Tam Boyutta Gör

Piyasaya çıktığı ilk dönemde rakip konsollar kadar işlevsel ve güçlü olmadığı için eleştiri yağmuruna tutulan Nintendo Switch, adeta eleştirilere cevap verircesine satışlarını arttırıyor. Nintendo Switch Lite ile birlikte seri rekor rakamlara ulaştı.

Nintendo Switch ne kadar sattı?

Hem tablet şeklinde elde oynanabilen hem de istasyona yerleştirilerek harici ekrana görüntü verebilen Nintendo Switch, firmanın dikkat çekici oyun takviyesi ile birlikte bir anda ibreyi tersine çevirdi.

İlginizi Çekebilir

Nintendo Switch üzerinde Android çalıştırıldı

Ayrıca Bkz. "Zoom önemli bir blok zinciri girişimini satın aldı"

Oyuncular tarafından hızlı benimsenen Nintendo Switch haliyle hızlı bir yükseliş içerisine girdi. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Nintendo Switch Lite mini el konsolu ile birlikte 2019 yılın toplamda 21.03 milyon satış ile kapattı.

Nintendo Switch serisinin toplam satış rakamı ise 55.77 milyon adede ulaşmış durumda. Bu rakam ile SNES, N64, GameCube ve Wii U konsollarını geride bırakmış oldu. Nintendo bir süre daha mevcut konsolları ile devam edeceği için Nintendo Switch serisi 80 milyon civarına kadar tırmanabilir.

Konsolların satışını arttırması yazılım tarafına da yansıyor. Yazılım satışları önceki yıla oranla yüzde 42.3 artış göstererek 168.72 milyon birime ulaştı. Böylece kümülatif olarak 356.24 milyon birim satılmış oldu. Oyunlar arasında Animal Crossing: New Horizons başta olmak üzere popüler yapımlar ilgi görmeye devam ediyor.

https://www.techpowerup.com/266807/nintendo-switch-sales-surge-surpassing-snes-n64-gamecube-wii-u

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.