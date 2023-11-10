Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Samsung ve Huawei, katlanabilir cihazlara olan yatırımlarını da sürdürüyor. Bildiğiniz gibi her iki marka, esnek ekrana sahip cihazlar konusunda sektörün başında yer alıyor. Ancak bu modeller, sahip olduğu fiyat aralığı nedeniyle pazarda yeterli bir paya ulaşabilmiş değil. Gelecekte ise bu durum değişebilir. Son raporlar, uygun fiyatlı katlanabilirlerin yolda olduğunu ortaya koydu.

2024'te uygun fiyatlı katlanabilir telefonlar tanıtılabilir

TrendForce'un yeni raporuna göre Güney Kore ve Çin merkezli teknoloji devleri, katlanabilir telefonlarda yaşanan fiyat engellerini azaltmayı planlıyor. Böylece cihazlar daha geniş bir kitle için erişilebilir hale gelecek ve markaların pazardaki varlıklarını genişlemiş olacak. Mevcut katlanabilir telefonların başarısı düşünüldüğünde yeni haberin şaşırtıcı olmadığını söylemek doğru olur.

Ancak hem Samsung hem de Huawei imzalı modeller için 2024 yılına işaret edildi. Üstelik bu modeller yaklaşık 500 dolar veya daha düşük fiyat etiketine sahip olacak.

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Bu telefonların teknik detayları halen belirsiz. Ancak Samsung'un FE (Fan Edition) markası özelinde bu alana dahil olduğunu görmemiz olası. Niketim daha önceki raporlarda bunu doğrular nitelikte. Bu bağlamda orta seviye rekabetinin katlanabilir telefonlara da genişleyeceğini söylemek mümkün. Ancak bunun için bekleyiş bir süre daha sürecek.

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Samsung ve Huawei'den uygun fiyatlı katlanabilir telefonlar yolda