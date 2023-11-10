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    Samsung ve Huawei'den uygun fiyatlı katlanabilir telefonlar yolda

    Samsung ve Huawei, uygun fiyatlı katlanabilir telefonlar için hazırlıklara başlamış olabilir. Trendforce, ilk modellerin 2024'te vitrine çıkacağını belirtiyor. İşte detaylar...
    Samsung ve Huawei'den uygun fiyatlı katlanabilir telefonlar yolda Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden Samsung ve Huawei, katlanabilir cihazlara olan yatırımlarını da sürdürüyor. Bildiğiniz gibi her iki marka, esnek ekrana sahip cihazlar konusunda sektörün başında yer alıyor. Ancak bu modeller, sahip olduğu fiyat aralığı nedeniyle pazarda yeterli bir paya ulaşabilmiş değil. Gelecekte ise bu durum değişebilir. Son raporlar, uygun fiyatlı katlanabilirlerin yolda olduğunu ortaya koydu. 

    2024'te uygun fiyatlı katlanabilir telefonlar tanıtılabilir

    TrendForce'un yeni raporuna göre Güney Kore ve Çin merkezli teknoloji devleri, katlanabilir telefonlarda yaşanan fiyat engellerini azaltmayı planlıyor. Böylece cihazlar daha geniş bir kitle için erişilebilir hale gelecek ve markaların pazardaki varlıklarını genişlemiş olacak. Mevcut katlanabilir telefonların başarısı düşünüldüğünde yeni haberin şaşırtıcı olmadığını söylemek doğru olur. 

    Ancak hem Samsung hem de Huawei imzalı modeller için 2024 yılına işaret edildi. Üstelik bu modeller yaklaşık 500 dolar veya daha düşük fiyat etiketine sahip olacak.

    Bu telefonların teknik detayları halen belirsiz. Ancak Samsung'un FE (Fan Edition) markası özelinde bu alana dahil olduğunu görmemiz olası. Niketim daha önceki raporlarda bunu doğrular nitelikte. Bu bağlamda orta seviye rekabetinin katlanabilir telefonlara da genişleyeceğini söylemek mümkün. Ancak bunun için bekleyiş bir süre daha sürecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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