Samsung ve Huawei'den uygun fiyatlı katlanabilir telefonlar yolda

2024'te uygun fiyatlı katlanabilir telefonlar tanıtılabilir
TrendForce'un yeni raporuna göre Güney Kore ve Çin merkezli teknoloji devleri, katlanabilir telefonlarda yaşanan fiyat engellerini azaltmayı planlıyor. Böylece cihazlar daha geniş bir kitle için erişilebilir hale gelecek ve markaların pazardaki varlıklarını genişlemiş olacak. Mevcut katlanabilir telefonların başarısı düşünüldüğünde yeni haberin şaşırtıcı olmadığını söylemek doğru olur.
Ancak hem Samsung hem de Huawei imzalı modeller için 2024 yılına işaret edildi. Üstelik bu modeller yaklaşık 500 dolar veya daha düşük fiyat etiketine sahip olacak.
Bu telefonların teknik detayları halen belirsiz. Ancak Samsung'un FE (Fan Edition) markası özelinde bu alana dahil olduğunu görmemiz olası. Niketim daha önceki raporlarda bunu doğrular nitelikte. Bu bağlamda orta seviye rekabetinin katlanabilir telefonlara da genişleyeceğini söylemek mümkün. Ancak bunun için bekleyiş bir süre daha sürecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.