Samsung ve MediaTek sektörün ilk WiFi 6 televizyonunu üretti

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Bilgisayar ve mobil cihaz pazarında görmeye başladığımız 802.11ax ya da yeni adıyla WiFi 6 teknolojisi artık televizyonlara da ulaştı. Samsung ve Tayvanlı yonga tasarımcısı MediaTek önemli bir iş birliğine gidiyor.

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Sektörde ilk

İki firma tarafından yapılan duyuruya göre sektörün ilk WiFi 6 uyumlu akıllı televizyonu satışa çıkıyor. WiFi 6 teknolojisi Samsung’un Q900 ve Q950 model 8K QLED akıllı televizyonlarında yer alacak.

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Daha verimli bir kapasite artışı sağlayarak cihazların en hızlı şekilde internet bağlantısı almasını sağlayan WiFi 6 konusunda MediaTek oldukça öne çıkmış durumda. Hoparlör ve yönlendirici gibi yardımcı cihaz sınıfında MediaTek lider durumda. Samsung için özel bir WiFi 6 yongası tasarlandığı ifade ediliyor.

Çözünürlüğün artık 8K seviyesine çıktığı görüntüleme sektöründe verimli internet bağlantıları da önem taşıyor. Bu bakımdan WiFi 6 teknolojisinin giderek yaygınlaşması bekleniyor. Bu noktada MediaTek önemli bir adım atmış oldu.

https://www.gizmochina.com/2020/03/09/samsung-and-mediatek-have-made-the-worlds-first-8k-wi-fi-6-tv/

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