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    Samsung ve MediaTek sektörün ilk WiFi 6 televizyonunu üretti

    Televizyon sektörünün lideri Samsung ile yonga pazarının önemli ismi MediaTek, sektörün ilk WiFi 6 destekli akıllı televizyonunu ürettiklerini açıkladılar. Satışlar yıl içerisinde.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    Televizyonlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Samsung ve MediaTek sektörün ilk WiFi 6 televizyonunu üretti
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    Bilgisayar ve mobil cihaz pazarında görmeye başladığımız 802.11ax ya da yeni adıyla WiFi 6 teknolojisi artık televizyonlara da ulaştı. Samsung ve Tayvanlı yonga tasarımcısı MediaTek önemli bir iş birliğine gidiyor.

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    Sektörde ilk

    İki firma tarafından yapılan duyuruya göre sektörün ilk WiFi 6 uyumlu akıllı televizyonu satışa çıkıyor. WiFi 6 teknolojisi Samsung’un Q900 ve Q950 model 8K QLED akıllı televizyonlarında yer alacak.

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    Daha verimli bir kapasite artışı sağlayarak cihazların en hızlı şekilde internet bağlantısı almasını sağlayan WiFi 6 konusunda MediaTek oldukça öne çıkmış durumda. Hoparlör ve yönlendirici gibi yardımcı cihaz sınıfında MediaTek lider durumda. Samsung için özel bir WiFi 6 yongası tasarlandığı ifade ediliyor.

    Çözünürlüğün artık 8K seviyesine çıktığı görüntüleme sektöründe verimli internet bağlantıları da önem taşıyor. Bu bakımdan WiFi 6 teknolojisinin giderek yaygınlaşması bekleniyor. Bu noktada MediaTek önemli bir adım atmış oldu.



    https://www.gizmochina.com/2020/03/09/samsung-and-mediatek-have-made-the-worlds-first-8k-wi-fi-6-tv/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    azazel85 1 hf.
    HDMI 2.1 desteklemeyen modelleri piyasaya sürüp wifi 6 destekleyen tv üretseler ne farkeder ki ?
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    speed001 (Ramazan Çelik) 1 hf.
    Artık televizyonlarına bir tane de olsa USB 3 versiyonu da koyar umarım Samsong
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    Survivalist (Emre ) 1 hf.
    Ulan wifi 6 olsa ne olur alt tarafı wifi chipini değiştireceksiniz oldu sana wifi 6
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    aspirin_00 (fatih sahinoglu) 1 hf.
    İsterse wifi 3000 olsun kendi marka telefundan direk tv ye görüntü aktaramıyoruz. Samsung reklam kesmesin bol keseden.
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    smart1978 (X Y) 1 hf.
    Hayret ... Exynos lu islemcisi ile beklerdim :) . Neden olmamis acaba :) ? ...
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