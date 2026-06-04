Samsung, Volkswagen araçlarına batarya tedarik edecek

Volkswagen Grubu markalarına batarya sağlayacak
Samsung, Volkswagen'in batarya tedarik zincirine katılarak Çin merkezli Guoxuan ve Volkswagen Grubu'nun batarya iştiraki PowerCo'nun ardından üçüncü tedarikçi olacak. Şirketin, Volkswagen'in teknik gereksinimlerine uyum sağlamak amacıyla Macaristan tesisindeki iki üretim hattını yeniden düzenlediği belirtiliyor. Gerekli ekipmanların kurulumunun tamamlandığı ve seri üretimin kısa süre içinde başlayabileceği ifade ediliyor.
Üretilecek bataryaların yalnızca Volkswagen modellerinde değil, aynı zamanda grubun diğer markaları olan Seat ve Skoda'nın elektrikli araçlarında da kullanılması bekleniyor. Volkswagen Grubu'nun elektrikli araç satışları 2026'nın ilk çeyreğinde 200 bin adede ulaşsa da, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 düşüşe işaret ediyor. Gerilemede ABD'deki gümrük tarifeleri ile Çinli tüketicilerin yerli elektrikli araç markalarına yönelmesinin etkili olduğu belirtiliyor.
Çift haneli GWh kapasitesinde üretim
Habere göre Samsung, Volkswagen için yıllık çift haneli gigavat-saat (GWh) seviyesinde batarya üretimi gerçekleştirecek. Macaristan'daki tesis halihazırda BMW, Hyundai Motor Group ve Mercedes-Benz için de batarya üretimi yapıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.
449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.