Samsung, Volkswagen araçlarına batarya tedarik edecek

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung'un batarya kolu Samsung SDI, Volkswagen'in gelecekteki elektrikli araçları için batarya hücresi tedarik etmek üzere önemli bir anlaşma imzaladı Güney Koreli şirket, Volkswagen'in elektrikli otomobillerinde kullanacağı standart batarya platformu olan Unified Cell hücrelerini Macaristan'daki fabrikasında üretecek. Samsung, kısa süre önce de Mercedes-Benz ile bir tedarik sözleşmesi imazlamıştı.

Volkswagen Grubu markalarına batarya sağlayacak

Samsung, Volkswagen'in batarya tedarik zincirine katılarak Çin merkezli Guoxuan ve Volkswagen Grubu'nun batarya iştiraki PowerCo'nun ardından üçüncü tedarikçi olacak. Şirketin, Volkswagen'in teknik gereksinimlerine uyum sağlamak amacıyla Macaristan tesisindeki iki üretim hattını yeniden düzenlediği belirtiliyor. Gerekli ekipmanların kurulumunun tamamlandığı ve seri üretimin kısa süre içinde başlayabileceği ifade ediliyor.

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Üretilecek bataryaların yalnızca Volkswagen modellerinde değil, aynı zamanda grubun diğer markaları olan Seat ve Skoda'nın elektrikli araçlarında da kullanılması bekleniyor. Volkswagen Grubu'nun elektrikli araç satışları 2026'nın ilk çeyreğinde 200 bin adede ulaşsa da, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 düşüşe işaret ediyor. Gerilemede ABD'deki gümrük tarifeleri ile Çinli tüketicilerin yerli elektrikli araç markalarına yönelmesinin etkili olduğu belirtiliyor.

Çift haneli GWh kapasitesinde üretim

Habere göre Samsung, Volkswagen için yıllık çift haneli gigavat-saat (GWh) seviyesinde batarya üretimi gerçekleştirecek. Macaristan'daki tesis halihazırda BMW, Hyundai Motor Group ve Mercedes-Benz için de batarya üretimi yapıyor.

Volkswagen, Unified Cell tasarımını ilk kez Mart 2021'de tanıtmıştı. Farklı segmentlerdeki elektrikli araçlarda kullanılabilecek şekilde geliştirilen prizmatik yapıdaki standart batarya hücresi, 256 mm × 106 mm × 24,8 mm ölçülerine sahip ve her iki yanında bağlantı terminalleri bulunuyor. Samsung daha önce de Audi ve Porsche gibi Volkswagen Grubu markalarına üst terminalli batarya hücreleri tedarik etmişti.

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Samsung, Volkswagen araçlarına batarya tedarik edecek

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