Samsung, XR başlığında koku desteğiyle devrim yapabilir

Samsung XR’ın koku desteği fark yaratabilir
Cihazın gerçek ortamdaki kokuları tespit edip edemeyeceği ya da yapay kokular üretmek için gelişmiş sentez teknolojisine sahip olup olmayacağı belli değil. Eğer ikincisi olacaksa, bu önemli bir atılım olacaktır çünkü hiçbir büyük tüketici elektroniği şirketi bir VR veya AR başlığına başarılı bir şekilde çalışan koku kopyalama özelliği ekleyememiş durumda.
Başlığın, Samsung'un Exynos 2200 çipinin güç vereceği yönündeki önceki söylentilerin aksine, Qualcomm XR işlemci üzerinde çalışması bekleniyor. Ayrıca Google ile birlikte geliştirilen özel bir işletim sisteminin kullanılacağı söyleniyor. Ayrıca yeni XR başlığın Samsung'un LSI Teknoloji Günü'nde tanıtılacağı da belirtildi. Bu etkinlik 5 Ekim'de San Jose'de düzenlenecek ve şirket burada yapay zeka, 5G ve makine görüşü gibi geleceğin teknolojilerini tartışacak. Belki prototip bir ürün görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.