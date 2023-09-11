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    Anlık Bildirim

    Samsung, XR başlığında koku desteğiyle devrim yapabilir

    Samsung’un XR yani genişletilmiş gerçeklik tabanlı bir başlık geliştirdiği bildiriliyor. Son gelen haberlere göre Güney Koreli teknoloji devi, bu başlığında koku desteği sunabilir.
    Samsung, XR başlığında koku desteğiyle devrim yapabilir Tam Boyutta Gör
    Samsung, Google ve Qualcomm ile birlikte yeni bir üst düzey genişletilmiş gerçeklik (XR) başlığı geliştiriyor. Ağustos ayında XR başlığının prototipinin görüntüleri internete sızmış ve RGB kameraları ile derinlik sensörü ortaya çıkmıştı. Yeni bir söylenti ise cihazın kullanıcıların sanal ortamları ve nesneleri koklamasını sağlayacağını öne sürüyor.

    Samsung XR’ın koku desteği fark yaratabilir

    Samsung, XR başlığında koku desteğiyle devrim yapabilir Tam Boyutta Gör
    XR yani genişletilmiş gerçeklik tabanlı Samsung’un çözümü hakkında resmi olarak henüz bir şey bilmiyoruz ancak güvenilir bir kaynak tarafından belirtilenlere göre Samsung XR başlığı ultra yüksek 3.000 ppi piksel yoğunluğuna sahip ekranlarla donatılacak. Samsung XR veya Galaxy XR olarak bilinin cihazın Apple'ın Vision Pro modelinde olduğu gibi el takibini de destekleyeceği söyleniyor. Sızıntı yapan kişi, XR başlığın koku desteğine de sahip olacağını iddia ediyor.

    Cihazın gerçek ortamdaki kokuları tespit edip edemeyeceği ya da yapay kokular üretmek için gelişmiş sentez teknolojisine sahip olup olmayacağı belli değil. Eğer ikincisi olacaksa, bu önemli bir atılım olacaktır çünkü hiçbir büyük tüketici elektroniği şirketi bir VR veya AR başlığına başarılı bir şekilde çalışan koku kopyalama özelliği ekleyememiş durumda.

    Başlığın, Samsung'un Exynos 2200 çipinin güç vereceği yönündeki önceki söylentilerin aksine, Qualcomm XR işlemci üzerinde çalışması bekleniyor. Ayrıca Google ile birlikte geliştirilen özel bir işletim sisteminin kullanılacağı söyleniyor. Ayrıca yeni XR başlığın Samsung'un LSI Teknoloji Günü'nde tanıtılacağı da belirtildi. Bu etkinlik 5 Ekim'de San Jose'de düzenlenecek ve şirket burada yapay zeka, 5G ve makine görüşü gibi geleceğin teknolojilerini tartışacak. Belki prototip bir ürün görebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 9 saat önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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