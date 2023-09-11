Samsung, XR başlığında koku desteğiyle devrim yapabilir

Tam Boyutta Gör Samsung, Google ve Qualcomm ile birlikte yeni bir üst düzey genişletilmiş gerçeklik (XR) başlığı geliştiriyor. Ağustos ayında XR başlığının prototipinin görüntüleri internete sızmış ve RGB kameraları ile derinlik sensörü ortaya çıkmıştı. Yeni bir söylenti ise cihazın kullanıcıların sanal ortamları ve nesneleri koklamasını sağlayacağını öne sürüyor.

Samsung XR’ın koku desteği fark yaratabilir

Tam Boyutta Gör XR yani genişletilmiş gerçeklik tabanlı Samsung’un çözümü hakkında resmi olarak henüz bir şey bilmiyoruz ancak güvenilir bir kaynak tarafından belirtilenlere göre Samsung XR başlığı ultra yüksek 3.000 ppi piksel yoğunluğuna sahip ekranlarla donatılacak. Samsung XR veya Galaxy XR olarak bilinin cihazın Apple'ın Vision Pro modelinde olduğu gibi el takibini de destekleyeceği söyleniyor. Sızıntı yapan kişi, XR başlığın koku desteğine de sahip olacağını iddia ediyor.

Cihazın gerçek ortamdaki kokuları tespit edip edemeyeceği ya da yapay kokular üretmek için gelişmiş sentez teknolojisine sahip olup olmayacağı belli değil. Eğer ikincisi olacaksa, bu önemli bir atılım olacaktır çünkü hiçbir büyük tüketici elektroniği şirketi bir VR veya AR başlığına başarılı bir şekilde çalışan koku kopyalama özelliği ekleyememiş durumda.

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Başlığın, Samsung'un Exynos 2200 çipinin güç vereceği yönündeki önceki söylentilerin aksine, Qualcomm XR işlemci üzerinde çalışması bekleniyor. Ayrıca Google ile birlikte geliştirilen özel bir işletim sisteminin kullanılacağı söyleniyor. Ayrıca yeni XR başlığın Samsung'un LSI Teknoloji Günü'nde tanıtılacağı da belirtildi. Bu etkinlik 5 Ekim'de San Jose'de düzenlenecek ve şirket burada yapay zeka, 5G ve makine görüşü gibi geleceğin teknolojilerini tartışacak. Belki prototip bir ürün görebiliriz.

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