Samsung yakında telefonlarında daha yüksek şarj hızı sunabilir

Yakın zamanda Samsung'un Galaxy S24 serisinde 65 Watt şarj hızını destekleyeceği ile ilgili beklentiler vardı. Daha sonra gelen başka bir bilgi 45 Watt şarj hızının devam edeceği yönündeydi. Ancak Samsung'un Galaxy S24 serisinde olmasa bile ileriki telefonlarında daha yüksek şarj hızı sunması muhtemel görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.