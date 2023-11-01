Tam Boyutta Gör Günümüzde akıllı telefonların şarj hızı gittikçe artıyor. Özellikle Çinli telefonlarda 240 Watt'lara varan yüksek şarj hızlarını görmekteyiz. Samsung ise tıpkı Apple gibi şarj konusunda muhafazakar bir tavır sergiliyor. 2020 yılında tanıttığı Galaxy S20 serisinde şarj hızını 45 Watt'a yükselten Samsung o günden beri bir gelişim göstermedi. Ancak yakında durum değişebilir.

Twitter (X)'daki Revegnus isimli kullanıcı Samsung'un özel transformatör tedarikçisi Atum firmasıyla ilgili bir bilgi paylaştı. Paylaşılan bilgiye göre firma portföyüne 65 Watt ve 140 Watt transformatörleri eklemiş durumda. Bu transformatörlerin Samsung şarj aletlerinde kullanılıp kullanılmayacağı belli olmamakla beraber söylentilerin üzerine böyle bir bilginin gelmesi olasılığı artırıyor. Tabi bu şarj aletlerinin Samsung laptoplarda kullanılma olasılığı da var.

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Yakın zamanda Samsung'un Galaxy S24 serisinde 65 Watt şarj hızını destekleyeceği ile ilgili beklentiler vardı. Daha sonra gelen başka bir bilgi 45 Watt şarj hızının devam edeceği yönündeydi. Ancak Samsung'un Galaxy S24 serisinde olmasa bile ileriki telefonlarında daha yüksek şarj hızı sunması muhtemel görünüyor.

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Samsung yakında telefonlarında daha yüksek şarj hızı sunabilir