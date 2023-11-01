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    Anlık Bildirim

    Samsung yakında telefonlarında daha yüksek şarj hızı sunabilir

    Şarj hızlarının gittikçe arttığı günümüzde Samsung düşük şarj hızı sunmakla eleştiriliyor. Ancak ortaya çıkan bir bilgi Samsung'un şarj hızını artıracağına işaret ediyor olabilir.
    Samsung yakında telefonlarında daha yüksek şarj hızı sunabilir Tam Boyutta Gör
    Günümüzde akıllı telefonların şarj hızı gittikçe artıyor. Özellikle Çinli telefonlarda 240 Watt'lara varan yüksek şarj hızlarını görmekteyiz. Samsung ise tıpkı Apple gibi şarj konusunda muhafazakar bir tavır sergiliyor. 2020 yılında tanıttığı Galaxy S20 serisinde şarj hızını 45 Watt'a yükselten Samsung o günden beri bir gelişim göstermedi. Ancak yakında durum değişebilir.
    Samsung yakında telefonlarında daha yüksek şarj hızı sunabilir
    Twitter (X)'daki Revegnus isimli kullanıcı Samsung'un özel transformatör tedarikçisi Atum firmasıyla ilgili bir bilgi paylaştı. Paylaşılan bilgiye göre firma portföyüne 65 Watt ve 140 Watt transformatörleri eklemiş durumda. Bu transformatörlerin Samsung şarj aletlerinde kullanılıp kullanılmayacağı belli olmamakla beraber söylentilerin üzerine böyle bir bilginin gelmesi olasılığı artırıyor. Tabi bu şarj aletlerinin Samsung laptoplarda kullanılma olasılığı da var.

    Yakın zamanda Samsung'un Galaxy S24 serisinde 65 Watt şarj hızını destekleyeceği ile ilgili beklentiler vardı. Daha sonra gelen başka bir bilgi 45 Watt şarj hızının devam edeceği yönündeydi. Ancak Samsung'un Galaxy S24  serisinde olmasa bile ileriki telefonlarında daha yüksek şarj hızı sunması muhtemel görünüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 18 saat önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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