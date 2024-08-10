Samsung, yangın riski nedeniyle 1 milyondan fazla fırını geri çağırıyor

Fırınlardaki arızalı düğmeler, 1 milyondan fazla fırının geri çağrılmasına neden oldu
İnsanların veya evcil hayvanların yanlışlıkla açması sonucu ciddi yangın tehlikesi yaratabilen arızalı ön düğmelerden kaynaklanan bu sorun, ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu'na (CPSC) göre, yaklaşık 250 yangın olayıyla ilişkilendirildi ve en az 18'i önemli mülk hasarına yol açtı. Bu yangınlar ayrıca yaklaşık 40 kişinin yaralanmasına ve 8'inin tıbbi müdahaleye ihtiyacı olmasına neden oldu. Ne yazık ki, bu yangınlarla ilişkili 7 evcil hayvan ölümü de bildirildi.
Samsung'dan gelen açıklamada ise şirket, sorunu kabul ederek düzeltmek için adımlar atmaya başladı. Şirket, kazara etkinleştirmeyi önlemek için ücretsiz düğme kilitleri ve kapaklar sunuyor. Ayrıca Wi-Fi özellikli fırın sahipleri için ise Samsung, fırın açıldığında kullanıcıları uyarmak için SmartThings uygulaması aracılığıyla bir bildirim özelliği de tanıttı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.