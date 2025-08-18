Samsung, yapay zekalı 1000 dolarlık su artıcısını tanıttı

82 farklı zararlı maddeyi filtreliyor
Samsung’un iddiasına göre, bu arıtıcı 4 aşamalı filtre sistemi sayesinde 82 farklı zararlı maddeyi, ağır metalleri ve mikroplastikleri temizleyebiliyor. Cihazın filtreleme sistemi ABD Ulusal Standartlar Derneği (NSF International) tarafından onaylı ve sertifikalı. Cihaz, ayrıca paslanmaz çelikten yapılmış doğrudan su borusuna sahip ve korozyona karşı dayanıklı. Su borularında mikropların üremesini önlemek için ise her üç günde bir elektroliz yöntemiyle sterilizasyon yapılıyor.
Arıtıcı, Samsung’un SmartThings uygulaması üzerinden veya Bixby sesli komutları ile kontrol edilebiliyor. Uygulama, filtre değişimi gerektiğinde kullanıcıyı uyarabiliyor, su miktarı ve sıcaklığı ayarlanabiliyor. Bixby ile 38 farklı ramen tarifine uygun su ayarlarını bile sesli komutla yapmak mümkün.
Öte yandan şu an ürün yalnızca Güney Kore’de satışa sunulmuş durumda. Ancak aktarılanlara göre ürünün yakın gelecekte global pazarlarda da yer alması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
böyle hep 50 ile mi gidilecek