Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung, yapay zekalı 1000 dolarlık su artıcısını tanıttı

    Samsung, yapay zekayla desteklenen yeni su arıtıcısını tanıttı. 82 zararlı maddeyi filtreleyen Bespoke AI Water Purifier Countertop, üst düzey performans ve ses kontrolü vadediyor.

    Samsung, yapay zekalı 1000 dolarlık su artıcısını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Samsung, ev aletlerinde yapay zekayı giderek daha fazla kullanmaya devam ediyor. Şirket, Bespoke AI Water Purifier Countertop adını verdiği yeni su arıtıcısını duyurarak bu trende devam ettiğini gösterdi. Fiyatı yaklaşık 1.000 dolar olan bu cihaz, Samsung’a göre piyasadaki rakiplerini geride bırakacak bir performans sunuyor.

    82 farklı zararlı maddeyi filtreliyor

    Samsung’un iddiasına göre, bu arıtıcı 4 aşamalı filtre sistemi sayesinde 82 farklı zararlı maddeyi, ağır metalleri ve mikroplastikleri temizleyebiliyor. Cihazın filtreleme sistemi ABD Ulusal Standartlar Derneği (NSF International) tarafından onaylı ve sertifikalı. Cihaz, ayrıca paslanmaz çelikten yapılmış doğrudan su borusuna sahip ve korozyona karşı dayanıklı. Su borularında mikropların üremesini önlemek için ise her üç günde bir elektroliz yöntemiyle sterilizasyon yapılıyor.

    Arıtıcı, Samsung’un SmartThings uygulaması üzerinden veya Bixby sesli komutları ile kontrol edilebiliyor. Uygulama, filtre değişimi gerektiğinde kullanıcıyı uyarabiliyor, su miktarı ve sıcaklığı ayarlanabiliyor. Bixby ile 38 farklı ramen tarifine uygun su ayarlarını bile sesli komutla yapmak mümkün.

    Öte yandan şu an ürün yalnızca Güney Kore’de satışa sunulmuş durumda. Ancak aktarılanlara göre ürünün yakın gelecekte global pazarlarda da yer alması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

    Profil resmi
    CagriSR 3 gün önce

    böyle hep 50 ile mi gidilecek

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    üst kapak contası değişimi ?? şu an için çalışan veb versiyon sitemiz ?? ? https:// web postegro art kablo tv boot hatası çözümü en iyi hibrit suv nioh 2 türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold7
    Samsung Galaxy Z Fold7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI THIN 15 B12UC-2636XTR
    MSI THIN 15 B12UC-2636XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum