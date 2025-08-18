Samsung, yapay zekalı 1000 dolarlık su artıcısını tanıttı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Samsung, ev aletlerinde yapay zekayı giderek daha fazla kullanmaya devam ediyor. Şirket, Bespoke AI Water Purifier Countertop adını verdiği yeni su arıtıcısını duyurarak bu trende devam ettiğini gösterdi. Fiyatı yaklaşık 1.000 dolar olan bu cihaz, Samsung’a göre piyasadaki rakiplerini geride bırakacak bir performans sunuyor.

82 farklı zararlı maddeyi filtreliyor

Samsung’un iddiasına göre, bu arıtıcı 4 aşamalı filtre sistemi sayesinde 82 farklı zararlı maddeyi, ağır metalleri ve mikroplastikleri temizleyebiliyor. Cihazın filtreleme sistemi ABD Ulusal Standartlar Derneği (NSF International) tarafından onaylı ve sertifikalı. Cihaz, ayrıca paslanmaz çelikten yapılmış doğrudan su borusuna sahip ve korozyona karşı dayanıklı. Su borularında mikropların üremesini önlemek için ise her üç günde bir elektroliz yöntemiyle sterilizasyon yapılıyor.

Arıtıcı, Samsung’un SmartThings uygulaması üzerinden veya Bixby sesli komutları ile kontrol edilebiliyor. Uygulama, filtre değişimi gerektiğinde kullanıcıyı uyarabiliyor, su miktarı ve sıcaklığı ayarlanabiliyor. Bixby ile 38 farklı ramen tarifine uygun su ayarlarını bile sesli komutla yapmak mümkün.

Öte yandan şu an ürün yalnızca Güney Kore’de satışa sunulmuş durumda. Ancak aktarılanlara göre ürünün yakın gelecekte global pazarlarda da yer alması bekleniyor.

