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    Samsung, yarı iletken araştırma birimi kurmayı planlıyor

    Samsung, yarı iletken sektöründe yaşanan krizle mücadele etmek için yeni araştırma birimi kurmayı planlıyor. Yarı iletken pazarını analizi etme ve yeni yatırım yolları bulmaya odaklanılacak.
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    samsung yarı iletken araştırma birimi Tam Boyutta Gör
    Yarı iletken sektöründeki kriz sürerken, Samsung’un önümüzdeki ay içerisinde Cihaz Bölümleri İş Bölümü altında yeni bir şirket içi küresel araştırma organizasyonu kurmayı planladığı söyleniyor.

    Aralık'ta faaliyete başlayacak

    Bir başkan yardımcısının başına geçeceği söylenen yeni araştırma kuruluşunun yarı iletken pazarı ve ilgili diğer sektörleri analiz etmesi ve yeni pazarlar keşfetmesi bekleniyor.

    Samsung Group’un şu anda ileri teknolojiler üzerine araştırma yapan çeşitli araştırma kuruluşları (Samsung Securities Research Center ve Samsung Global Research) var. Ancak bu araştırma kuruluşlarının her biri farklı alanlara odaklanmış durumda ve hiçbiri yarı iletken sektörünün derinlemesine analizlerini üstlenmiyor.

    Samsung, küresel yarı iletken pazarındaki liderlik konumu üçüncü çeyrekte Intel’e kaptırdı. Teknoloji devi ve diğer yarı iletken şirketleri, Covid-19 krizi nedeniyle talepte istikrarlı bir düşüş, tedarik zinciri kesintileri ve stok sorunu yaşadı. Samsung, yarı iletken araştırma bölümünün bu durumu düzelteceğini düşünüyor.

    Yarı iletken tedarik kıtlığı, ardından da bellek yongalarına aşırı arzın ardından Samsung, bellek işinde üçüncü çeyrekte yıllık bazda %14’lük gelir kaybı yaşadı. Ancak şirket, bu sektöre artan talep nedeniyle sunucular için bellek yongası üretimini artırmayı planlıyor.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    alfa-x 21 saat önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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