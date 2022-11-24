Tam Boyutta Gör Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yonga üretim bölümü Samsung Foundry, Kore medyasından gelen haberlere göre dünyanın en büyük şirketlerinden bazıları için en yeni üretim bantlarını ve süreçlerini kullanacak.

Samsung 3nm sürecinde zorlanıyor 1 gün önce eklendi

Samsung, Nvidia ve Qualcomm ile anlaştı

Samsung, TSMC’ye karşı liderlik koltuğuna oturmak için bu yılın başlarında 3 nanometre yonga üretim sürecini başlatmıştı. Öte yandan TSMC, pazarın yarısından fazlasını kontrol ettiği için dünyanın en büyük çip üreticisi konumunda ve kendi 3nm sürecinde de güçlü bir konumda. Öte yandan Samsung muazzam kaynaklara rağmen Tayvanlı şirkete yetişmekte zorlanıyor ve firmaya yakın kaynaklardan gelen bilgiler ise 3nm teknolojisinde istenen verimin yakalanamadığı aktarılıyor. Bununa birlikte Samsung, 3nm yongalarında IBM ile birlikte geliştirdiği gate all around (GAA) adı verilen gelişmiş bir transistör tipi vadediyor.

Tam Boyutta Gör The Korea Economic Daily tarafından gelen kapsamlı rapora göre Samsung’un 3nm üretim sürecini kullanmak isteyen firmalar şimdiden anlaşmaları sağlamış durumda. Bu firmalar arasında Nvidia, Qualcomm, IBM, Baidu gibi büyük şirketler yer alıyor. Ancak rapor ürünlerini Samsung’tan en erken 2024’ün başlarında almaya başlayacak.

Bu da aslında daha önceki haberlerimizde belirttiğimiz “verimlilik” sorunu kısmen doğruluyor diyebiliriz. Öte yandan bu zaman çizelgesi 3 nanometrelik ürünler için normal gibi görünüyor. Zira TSMC ilk 3nm üretimi sadece önümüzdeki yıl Apple iPhone’lar için olacak. TSMC, AMD gibi diğer önemli ortakları için ise 2024’te 3nm bantlarını kullanacak.

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Samsung, 3nm çipler için Nvidia ve Qualcomm ile anlaştı