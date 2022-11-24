Samsung, 3nm çipler için Nvidia ve Qualcomm ile anlaştı

Samsung, Nvidia ve Qualcomm ile anlaştı
Samsung, TSMC’ye karşı liderlik koltuğuna oturmak için bu yılın başlarında 3 nanometre yonga üretim sürecini başlatmıştı. Öte yandan TSMC, pazarın yarısından fazlasını kontrol ettiği için dünyanın en büyük çip üreticisi konumunda ve kendi 3nm sürecinde de güçlü bir konumda. Öte yandan Samsung muazzam kaynaklara rağmen Tayvanlı şirkete yetişmekte zorlanıyor ve firmaya yakın kaynaklardan gelen bilgiler ise 3nm teknolojisinde istenen verimin yakalanamadığı aktarılıyor. Bununa birlikte Samsung, 3nm yongalarında IBM ile birlikte geliştirdiği gate all around (GAA) adı verilen gelişmiş bir transistör tipi vadediyor.
Bu da aslında daha önceki haberlerimizde belirttiğimiz “verimlilik” sorunu kısmen doğruluyor diyebiliriz. Öte yandan bu zaman çizelgesi 3 nanometrelik ürünler için normal gibi görünüyor. Zira TSMC ilk 3nm üretimi sadece önümüzdeki yıl Apple iPhone’lar için olacak. TSMC, AMD gibi diğer önemli ortakları için ise 2024’te 3nm bantlarını kullanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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