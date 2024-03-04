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    Anlık Bildirim

    Samsung, yarı iletken çiplerini geliştirmek için Nvidia’nın teknolojisini kullanabilir

    Samsung, yarı iletken işinde gelişim kaydetmeye ve hedeflerine ulaşmaya çalışıyor. Firmanın kendi çiplerini geliştirmek için Nvidia’nın teknolojisini kullanacağı söyleniyor.
    Samsung, yarı iletken çiplerinde Nvidia teknolojisi kullanabilir Tam Boyutta Gör
    Güney Koreli teknoloji deviSamsung’un yarı iletken çip bölümü Samsung Foundry, bu alanda dünya lideri olan TSMC’nin birkaç yıldır gerisinde ve bunun bir süre daha devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bununla birlikte yarı iletken alanında Intel’in de agresif planları bulunuyor ve rekabet her geçen gün artıyor. Son gelen bilgilere göre ise Samsung, ana rakibini yakalamak için Nvidia'nın Omniverse platformuna dayanan Dijital İkiz teknolojisini kullanmayı planlıyor.

    Samsung, Nvidia teknolojisini kullanabilir

    Aktarılanlara göre Samsung, çip üretim sürecinde verimleri artırmak için Nvidia'nın Omniverse platformuna dayalı Dijital İkiz (Digital Twin) teknolojisini test etmeye başlayacak. Dijital İkiz teknolojisi, adından da anlaşılacağı üzere fiziksel dünyadaki ürünün sanal versiyon karşılığının oluşturulmasını sağlıyor. Bu tip yaklaşımları otomotiv sektöründe de sıklıkla görebiliyoruz. Firmalar bu sayede oluşturdukları ürünün nasıl performans göstereceğini analiz etmek için Yapay Zeka (AI) ve büyük veri kullanılabiliyorlar. Samsung tarafında ise Dijital İkiz teknolojisi sayesinde ürünlerdeki kusurlar erkenden fark edilebilir ve verim (yonga plakasından çıkan hatasız çiplerin yüzdesi) önemli ölçüde artırılabilir.

    Raporlara göre Nvidia'nın GTC fuarı (18-21 Mart) kapsamında Samsung bu duyuruyu gerçekleştirecek ve 2025 yılında Dijital İkiz pilot operasyonuna başlama planını açıklayacak. Detayları öğrenmek için çok fazla bir süre kalmamışken TSMC’nin halihazırda Digital Twin kullandığı belirtiliyor. Trend Force'a göre, Samsung'un 3nm üretim sürecindeki verimi yüzde 60 seviyesindeyken TSMC'nin 3nm sürecindeki verimi yüzde 70 seviyesinde.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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