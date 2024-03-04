Samsung, yarı iletken çiplerini geliştirmek için Nvidia’nın teknolojisini kullanabilir

Samsung, Nvidia teknolojisini kullanabilir
Aktarılanlara göre Samsung, çip üretim sürecinde verimleri artırmak için Nvidia'nın Omniverse platformuna dayalı Dijital İkiz (Digital Twin) teknolojisini test etmeye başlayacak. Dijital İkiz teknolojisi, adından da anlaşılacağı üzere fiziksel dünyadaki ürünün sanal versiyon karşılığının oluşturulmasını sağlıyor. Bu tip yaklaşımları otomotiv sektöründe de sıklıkla görebiliyoruz. Firmalar bu sayede oluşturdukları ürünün nasıl performans göstereceğini analiz etmek için Yapay Zeka (AI) ve büyük veri kullanılabiliyorlar. Samsung tarafında ise Dijital İkiz teknolojisi sayesinde ürünlerdeki kusurlar erkenden fark edilebilir ve verim (yonga plakasından çıkan hatasız çiplerin yüzdesi) önemli ölçüde artırılabilir.
Raporlara göre Nvidia'nın GTC fuarı (18-21 Mart) kapsamında Samsung bu duyuruyu gerçekleştirecek ve 2025 yılında Dijital İkiz pilot operasyonuna başlama planını açıklayacak. Detayları öğrenmek için çok fazla bir süre kalmamışken TSMC’nin halihazırda Digital Twin kullandığı belirtiliyor. Trend Force'a göre, Samsung'un 3nm üretim sürecindeki verimi yüzde 60 seviyesindeyken TSMC'nin 3nm sürecindeki verimi yüzde 70 seviyesinde.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.