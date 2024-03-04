Samsung, yarı iletken çiplerini geliştirmek için Nvidia’nın teknolojisini kullanabilir

Tam Boyutta Gör Güney Koreli teknoloji deviSamsung’un yarı iletken çip bölümü Samsung Foundry, bu alanda dünya lideri olan TSMC’nin birkaç yıldır gerisinde ve bunun bir süre daha devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bununla birlikte yarı iletken alanında Intel’in de agresif planları bulunuyor ve rekabet her geçen gün artıyor. Son gelen bilgilere göre ise Samsung, ana rakibini yakalamak için Nvidia'nın Omniverse platformuna dayanan Dijital İkiz teknolojisini kullanmayı planlıyor.

Samsung, Nvidia teknolojisini kullanabilir

Aktarılanlara göre Samsung, çip üretim sürecinde verimleri artırmak için Nvidia'nın Omniverse platformuna dayalı Dijital İkiz (Digital Twin) teknolojisini test etmeye başlayacak. Dijital İkiz teknolojisi, adından da anlaşılacağı üzere fiziksel dünyadaki ürünün sanal versiyon karşılığının oluşturulmasını sağlıyor. Bu tip yaklaşımları otomotiv sektöründe de sıklıkla görebiliyoruz. Firmalar bu sayede oluşturdukları ürünün nasıl performans göstereceğini analiz etmek için Yapay Zeka (AI) ve büyük veri kullanılabiliyorlar. Samsung tarafında ise Dijital İkiz teknolojisi sayesinde ürünlerdeki kusurlar erkenden fark edilebilir ve verim (yonga plakasından çıkan hatasız çiplerin yüzdesi) önemli ölçüde artırılabilir.

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Raporlara göre Nvidia'nın GTC fuarı (18-21 Mart) kapsamında Samsung bu duyuruyu gerçekleştirecek ve 2025 yılında Dijital İkiz pilot operasyonuna başlama planını açıklayacak. Detayları öğrenmek için çok fazla bir süre kalmamışken TSMC’nin halihazırda Digital Twin kullandığı belirtiliyor. Trend Force'a göre, Samsung'un 3nm üretim sürecindeki verimi yüzde 60 seviyesindeyken TSMC'nin 3nm sürecindeki verimi yüzde 70 seviyesinde.

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Samsung, yarı iletken çiplerinde Nvidia teknolojisi kullanabilir