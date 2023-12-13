Samsung, yeni 31,5 ve 27 inç QD-OLED monitörlerini duyurdu

Samsung'tan yeni QD-OLED'ler geliyor
Bizzat firma tarafından yapılan duyuruda 31.5" ve 27" model olmak üzere iki QD-OLED monitörün hazırlandığı bildirildi. 31,5 inçlik model, UHD çözünürlüğe (3840x2160) ve 140 PPI piksel yoğunluğuna sahip düz panel bir tasarımla gelecek. Model, üst düzey oyun segmentini hedefleyen üst düzey bir varyant olacak. Samsung, AMD'nin RDNA 3 GPU mimarisi ile bu yüksek yenileme hızlarına ve yeni nesil ekranlara güç sağlayan başlıca ortaklardan biri olduğunu belirtiyor.
Samsung'un ikinci QD-OLED modeli ise yine düz ekranlı ve QHD ekran çözünürlüğüne (2560x1440) sahip 27 inçlik bir tasarıma sahip olacak. Bu monitör 360 Hz yenileme hızı sağlayabiliyor. Dolayısıyla gelecek monitörün kendisi doğrudan eSpor ve yüksek yenileme hızı isteyen üst seviye kullanıcıları hedefleyecek.
Samsung'a göre, her iki QD-OLED oyun monitörü de şu anda seri üretimde ve CES 2024'teki duyurunun ardından önümüzdeki yıl perakende satışa sunulacak. Samsung ayrıca ürün yelpazesini genişleterek 2024 yılında toplam ekran sevkiyatını geçen yıla göre üç katına çıkarmayı planladığını belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.