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    Samsung, yeni 31,5 ve 27 inç QD-OLED monitörlerini duyurdu

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni 31,5-inç ve 27-inç QD-OLED monitörlerini resmen duyurdu. Bu duyuru yeni monitörler için bir öngösterim niteliği taşırken ürünler CES 2024’te tanıtılacak.
    Samsung, yeni 31,5 ve 27 inç QD-OLED monitörlerini duyurdu Tam Boyutta Gör
    CES 2024'te çeşitli üreticilerin çok çeşitli QD-OLED monitörlerini göreceğiz. Önümüzdeki yıl için çok sayıda seçenek sunacak olan Samsung, tanıtımını yaptığı yeni monitörle daha fazla QD-OLED monitör sunacağının sinyalini verdi. Bu bağlamda firma, önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek olan 31,5" ve 27" model olmak üzere iki yeni QD-OLED oyun monitörünü duyurdu.

    Samsung'tan yeni QD-OLED'ler geliyor

    Bizzat firma tarafından yapılan duyuruda 31.5" ve 27" model olmak üzere iki QD-OLED monitörün hazırlandığı bildirildi. 31,5 inçlik model, UHD çözünürlüğe (3840x2160) ve 140 PPI piksel yoğunluğuna sahip düz panel bir tasarımla gelecek. Model, üst düzey oyun segmentini hedefleyen üst düzey bir varyant olacak. Samsung, AMD'nin RDNA 3 GPU mimarisi ile bu yüksek yenileme hızlarına ve yeni nesil ekranlara güç sağlayan başlıca ortaklardan biri olduğunu belirtiyor.

    Samsung'un ikinci QD-OLED modeli ise yine düz ekranlı ve QHD ekran çözünürlüğüne (2560x1440) sahip 27 inçlik bir tasarıma sahip olacak. Bu monitör 360 Hz yenileme hızı sağlayabiliyor. Dolayısıyla gelecek monitörün kendisi doğrudan eSpor ve yüksek yenileme hızı isteyen üst seviye kullanıcıları hedefleyecek.

    Samsung'a göre, her iki QD-OLED oyun monitörü de şu anda seri üretimde ve CES 2024'teki duyurunun ardından önümüzdeki yıl perakende satışa sunulacak. Samsung ayrıca ürün yelpazesini genişleterek 2024 yılında toplam ekran sevkiyatını geçen yıla göre üç katına çıkarmayı planladığını belirtiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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