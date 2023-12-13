Tam Boyutta Gör CES 2024'te çeşitli üreticilerin çok çeşitli QD-OLED monitörlerini göreceğiz. Önümüzdeki yıl için çok sayıda seçenek sunacak olan Samsung, tanıtımını yaptığı yeni monitörle daha fazla QD-OLED monitör sunacağının sinyalini verdi. Bu bağlamda firma, önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek olan 31,5" ve 27" model olmak üzere iki yeni QD-OLED oyun monitörünü duyurdu.

Samsung'tan yeni QD-OLED'ler geliyor

Bizzat firma tarafından yapılan duyuruda 31.5" ve 27" model olmak üzere iki QD-OLED monitörün hazırlandığı bildirildi. 31,5 inçlik model, UHD çözünürlüğe (3840x2160) ve 140 PPI piksel yoğunluğuna sahip düz panel bir tasarımla gelecek. Model, üst düzey oyun segmentini hedefleyen üst düzey bir varyant olacak. Samsung, AMD'nin RDNA 3 GPU mimarisi ile bu yüksek yenileme hızlarına ve yeni nesil ekranlara güç sağlayan başlıca ortaklardan biri olduğunu belirtiyor.

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Samsung'un ikinci QD-OLED modeli ise yine düz ekranlı ve QHD ekran çözünürlüğüne (2560x1440) sahip 27 inçlik bir tasarıma sahip olacak. Bu monitör 360 Hz yenileme hızı sağlayabiliyor. Dolayısıyla gelecek monitörün kendisi doğrudan eSpor ve yüksek yenileme hızı isteyen üst seviye kullanıcıları hedefleyecek.

Samsung'a göre, her iki QD-OLED oyun monitörü de şu anda seri üretimde ve CES 2024'teki duyurunun ardından önümüzdeki yıl perakende satışa sunulacak. Samsung ayrıca ürün yelpazesini genişleterek 2024 yılında toplam ekran sevkiyatını geçen yıla göre üç katına çıkarmayı planladığını belirtiyor.

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Samsung, yeni 31,5 ve 27 inç QD-OLED monitörlerini duyurdu