Samsung yeni nesil AR gözlükleri için LEDoS ekranlar geliştiriyor

Tam Boyutta Gör Samsung Display bu hafta artırılmış gerçeklik (AR) cihazları için LEDoS (LED on Silicon) ekran teknolojisinin geliştirilmekte olduğunu doğruladı. Bu panellerin önümüzdeki yıllarda yeni nesil AR cihazlarında yer alması bekleniyor. Samsung, minimum sınırlama ile OLEDoS'un tüm niteliklerini LEDoS panellerinde sunmayı hedefliyor.

Samsung LEDoS ekranlar geliştiriyor

Silikon panel üzerinde organik ışık yayan diyotlara dayanan OLEDoS ekranların aksine, Samsung'un gelecekteki LEDoS panelleri silikon üzerinde mikro LED'lere dayanıyor. Samsung bu hafta başında Deep Tech Forum 2023'te OLEDoS panellerin parlaklık ve kullanım ömrü açısından bazı limitleri olduğunu aktardı. Samsung Display, OLEDoS’un tüm niteliklerini korurken bu eksiklikleri gidermek için mikro LED tabanlı LEDoS paneller yapmak istiyor.

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Mart ayında Samsung ve KAIST (Korea Advanced Institute of Science & Technology), AR başlıkları ve diğer giyilebilir cihazlar için küçük, yüksek çözünürlüklü mikro LED tabanlı panellerde bir atılım gerçekleştirdiklerini duyurmuştu. KAIST araştırmacıları, mikro LED'lerin epitaksiyel yapısını değiştirerek verimliliğin düşmesini önleyebileceklerini ve mikro LED ekranlar tarafından üretilen ısıyı yaklaşık yüzde 40 oranında azaltabileceklerini keşfettiler.

Apple da LEDoS panelleri kullanabilir

Apple'ın geçen ay tanıttığı Vision Pro gözlüğü OLEDoS ekran teknolojisini kullanıyor, ancak ne Samsung ne de LG bu teknolojiyi tedarik etmiyor. Panel Sony'den geliyor ve üretim kapasitesinin yılda bir milyon adetten az olduğu söyleniyor. Vision Pro için ilk yıl olmasa da sonraki sürümlerde milyonlarca cihaz satmayı hedefleyen Apple’ın gelecekte Samsung Display ve LG Display'in kapısını çalabileceği düşünülüyor.

Önceki söylentiler, gelecekteki Samsung LEDoS ekranlarının 6.000-7.000ppi (inç başına piksel) piksel yoğunluğuna ulaşacağını iddia ederken, Apple'ın OLEDoS tabanlı ilk kulaklığı 3.400ppi'ye sahip. Ancak Samsung Display Genel Müdürü Kim Gong-min, AR/VR cihazları için PPD (Derece Başına Piksel) metriğinin PPI'dan (İnç Başına Piksel) daha önemli olduğunu söylüyor. Aynı zamanda Samsung’un da Vision Pro ile rekabet edecek benzer bir ürün üzerinde çalıştığı biliniyor.

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Samsung yeni nesil AR gözlükleri için LEDoS ekranlar geliştiriyor