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    Honor Watch 4 tanıtıldı: eSIM desteği, 10 gün pil ömrü, SpO2 ölçümü ve 140 dolar fiyat

    Honor markası eSIM destekli ilk akıllı saatini gözler önüne çıkardı. Honor Watch 4 olarak adlandırılan model yüke bağlı olarak çekirdekleri açıp kapatabilen 3 çekirdekli işlemcisiyle öne çıkıyor.
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    Honor Watch 4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Honor, Çin'de düzenlediği etkinlikte eSIM destekli ilk akıllı saatini tanıttı. Honor Watch 4 adı altında piyasaya sürülen cihaz 390 x 450 piksel çözünürlüğe sahip 1.75 inç AMOLED ekran taşıyor. Fakat en dikkat çeken özelliği yüke bağlı olarak çekirdekleri açıp kapatan üç çekirdekli işlemcisi.

    Honor Watch 4'te kullanılan platform minimum yükte yalnızca bir çekirdeği etkinleştirirken, daha yoğun görevlerde ikinci ve üçüncü çekirdeği devreye sokuyor. Tüm bunlar enerji verimliliği ve pil ömrü için son derece önemli. Böylelikle cihaz 10 güne kadar şarj olmadan çalışabiliyor.

    Honor Watch 4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Akıllı saat eSIM desteği sayesinde akıllı telefon olmadan bile hücresel ağa bağlanabilme avantajına sahip. Kullanıcılar akıllı telefona gerek duymadan arama yapabilecekleri gibi mesajlaşabilecek veya internette gezinebilecekler. Cihaz, Honor MagicOS kullanan ilk akıllı saat olarak geliyor.

    Honor Watch 4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    SpO2 ölçümü ve geniş uydu desteği

    Honor Watch 4 açık hava spor aktivitelerinin izlenmesinde önemli bir rol oynayan beş uydu konumlandırma sistemini (Beidou, GPS, GLONASS, GALILEO ve QZSS) destekliyor. Buna ek olarak 85 spor modu ve 12 profesyonel antrenman modu mevcut. Kalp atış hızı, kandaki oksijen miktarı (SpO2), uyku, adet döngüsü ve stres seviyelsini takip edebiliyor.

    Honor Watch 4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Akıllı saatin tek şarjla 10 güne kadar pil ömrü vaat ettiğini belirtelim. Ancak eSIM etkinken bu süre 3 gün civarında gerçekleşiyor. Honor Watch 4'ün diğer özelliklerini NFC modülü ve 5 ATM'ye kadar suya dayanıklılık olarak sıralayabiliriz. Siyah, altın ve mavi renk seçenekleri olan cihazın fiyat etiketi 140 dolar.

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 6 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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