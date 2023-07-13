Honor Watch 4 tanıtıldı: eSIM desteği, 10 gün pil ömrü, SpO2 ölçümü ve 140 dolar fiyat

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Honor, Çin'de düzenlediği etkinlikte eSIM destekli ilk akıllı saatini tanıttı. Honor Watch 4 adı altında piyasaya sürülen cihaz 390 x 450 piksel çözünürlüğe sahip 1.75 inç AMOLED ekran taşıyor. Fakat en dikkat çeken özelliği yüke bağlı olarak çekirdekleri açıp kapatan üç çekirdekli işlemcisi.

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Honor Watch 4'te kullanılan platform minimum yükte yalnızca bir çekirdeği etkinleştirirken, daha yoğun görevlerde ikinci ve üçüncü çekirdeği devreye sokuyor. Tüm bunlar enerji verimliliği ve pil ömrü için son derece önemli. Böylelikle cihaz 10 güne kadar şarj olmadan çalışabiliyor.

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Akıllı saat eSIM desteği sayesinde akıllı telefon olmadan bile hücresel ağa bağlanabilme avantajına sahip. Kullanıcılar akıllı telefona gerek duymadan arama yapabilecekleri gibi mesajlaşabilecek veya internette gezinebilecekler. Cihaz, Honor MagicOS kullanan ilk akıllı saat olarak geliyor.

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SpO2 ölçümü ve geniş uydu desteği

Honor Watch 4 açık hava spor aktivitelerinin izlenmesinde önemli bir rol oynayan beş uydu konumlandırma sistemini (Beidou, GPS, GLONASS, GALILEO ve QZSS) destekliyor. Buna ek olarak 85 spor modu ve 12 profesyonel antrenman modu mevcut. Kalp atış hızı, kandaki oksijen miktarı (SpO2), uyku, adet döngüsü ve stres seviyelsini takip edebiliyor.

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Akıllı saatin tek şarjla 10 güne kadar pil ömrü vaat ettiğini belirtelim. Ancak eSIM etkinken bu süre 3 gün civarında gerçekleşiyor. Honor Watch 4'ün diğer özelliklerini NFC modülü ve 5 ATM'ye kadar suya dayanıklılık olarak sıralayabiliriz. Siyah, altın ve mavi renk seçenekleri olan cihazın fiyat etiketi 140 dolar.

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