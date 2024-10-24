Samsung yeni orta seviye işlemcisi Exynos 1580'i tanıttı

Exynos 1580 özellikleri
Samsung'un üçüncü nesil 4nm süreciyle üretilen Exynos 1580, 2.9 GHz hızında çalışan bir adet Cortex-A720 çekirdeği, 2.6 GHz hızında çalışan 3 adet Cortex-A720 ve 1.95 GHz hızında 4 adet Cortex-A520 çekirdeğinden güç alıyor. Grafik tarafında ise Xclipse 540 GPU'su yer alıyor. Önceki modelden farklı olarak, Xclipse 540 toplamda iki tane olmak üzere ek bir WGP'ye (Work Group Processor), daha yüksek GL2 önbelleğe ve iki kat daha fazla FMA/doku işleme birimine sahip. Bu yükseltmeler sayesinde yeni GPU, selefinden %20 daha iyi performans gösterirken, %37 daha verimli olduğu belirtiliyor.
Yapay zeka yetenekleri de geliştirilen çipset, 2MB'a çıkarılan bellek kapasitesiyle 14.7 TOPS işlem gücüne ulaşan yeni NPU (Nöral İşlem Ünitesi) ile geliyor.
Exynos 1580, video ve kamera tarafında da iyileştirmeler sunuyor. 200 MP kamera ve 4K 60 fps video desteği sunan çipset, düşük ışık koşullarında daha az gürültü ve daha keskin fotoğraflar sunan yeni görüntü işleme birimiyle geliyor. İşlemcide ayrıca LPDDR5 bellek desteği, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.4 özellikleri yer alıyor.
Exynos 1580, daha önce de bahsettiğimiz gibi, önümüzdeki senenin başlarında piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy A56 modelinde yer alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu