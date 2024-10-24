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    Samsung yeni orta seviye işlemcisi Exynos 1580'i tanıttı

    Samsung, yaklaşan Galaxy A56 modelinde kullanılması beklenen Exynos 1580 işlemcisini tanıttı. Samsung'un, "süper akıcı, son derece verimli" mottosuyla tanıttığı çipsetin özellikleri neler?
    Samsung yeni orta seviye işlemcisi Exynos 1580'i tanıttı Tam Boyutta Gör
    Samsung her yıl Galaxy A serisi için yeni bir orta sınıf Exynos işlemcisini piyasaya sürüyor. Bu geleneği bozmayan şirket, yaklaşan Galaxy A56 modelinde kullanılması beklenen Exynos 1580 işlemcisini tanıttı. Samsung'un, "süper akıcı, son derece verimli" mottosuyla tanıttığı çipsetin özelliklerine bakalım.

    Exynos 1580 özellikleri

    Samsung'un üçüncü nesil 4nm süreciyle üretilen Exynos 1580, 2.9 GHz hızında çalışan bir adet Cortex-A720 çekirdeği, 2.6 GHz hızında çalışan 3 adet Cortex-A720 ve 1.95 GHz hızında 4 adet Cortex-A520 çekirdeğinden güç alıyor. Grafik tarafında ise Xclipse 540 GPU'su yer alıyor. Önceki modelden farklı olarak, Xclipse 540 toplamda iki tane olmak üzere ek bir WGP'ye (Work Group Processor), daha yüksek GL2 önbelleğe ve iki kat daha fazla FMA/doku işleme birimine sahip. Bu yükseltmeler sayesinde yeni GPU, selefinden %20 daha iyi performans gösterirken, %37 daha verimli olduğu belirtiliyor.

    Yapay zeka yetenekleri de geliştirilen çipset, 2MB'a çıkarılan bellek kapasitesiyle 14.7 TOPS işlem gücüne ulaşan yeni NPU (Nöral İşlem Ünitesi) ile geliyor.

    Exynos 1580, video ve kamera tarafında da iyileştirmeler sunuyor. 200 MP kamera ve 4K 60 fps video desteği sunan çipset, düşük ışık koşullarında daha az gürültü ve daha keskin fotoğraflar sunan yeni görüntü işleme birimiyle geliyor. İşlemcide ayrıca LPDDR5 bellek desteği, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.4 özellikleri yer alıyor. 

    Exynos 1580, daha önce de bahsettiğimiz gibi, önümüzdeki senenin başlarında piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy A56 modelinde yer alacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 10 saat önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 6 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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