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Tam Boyutta Gör Samsung her yıl Galaxy A serisi için yeni bir orta sınıf Exynos işlemcisini piyasaya sürüyor. Bu geleneği bozmayan şirket, yaklaşan Galaxy A56 modelinde kullanılması beklenen Exynos 1580 işlemcisini tanıttı. Samsung'un, "süper akıcı, son derece verimli" mottosuyla tanıttığı çipsetin özelliklerine bakalım.

Exynos 1580 özellikleri

Samsung'un üçüncü nesil 4nm süreciyle üretilen Exynos 1580, 2.9 GHz hızında çalışan bir adet Cortex-A720 çekirdeği, 2.6 GHz hızında çalışan 3 adet Cortex-A720 ve 1.95 GHz hızında 4 adet Cortex-A520 çekirdeğinden güç alıyor. Grafik tarafında ise Xclipse 540 GPU'su yer alıyor. Önceki modelden farklı olarak, Xclipse 540 toplamda iki tane olmak üzere ek bir WGP'ye (Work Group Processor), daha yüksek GL2 önbelleğe ve iki kat daha fazla FMA/doku işleme birimine sahip. Bu yükseltmeler sayesinde yeni GPU, selefinden %20 daha iyi performans gösterirken, %37 daha verimli olduğu belirtiliyor.

Yapay zeka yetenekleri de geliştirilen çipset, 2MB'a çıkarılan bellek kapasitesiyle 14.7 TOPS işlem gücüne ulaşan yeni NPU (Nöral İşlem Ünitesi) ile geliyor.

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Exynos 1580, video ve kamera tarafında da iyileştirmeler sunuyor. 200 MP kamera ve 4K 60 fps video desteği sunan çipset, düşük ışık koşullarında daha az gürültü ve daha keskin fotoğraflar sunan yeni görüntü işleme birimiyle geliyor. İşlemcide ayrıca LPDDR5 bellek desteği, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.4 özellikleri yer alıyor.

Exynos 1580, daha önce de bahsettiğimiz gibi, önümüzdeki senenin başlarında piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy A56 modelinde yer alacak.

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Samsung yeni orta seviye işlemcisi Exynos 1580'i tanıttı