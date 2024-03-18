Tam Boyutta Gör Samsung, 2013’ten bu yana dünyanın en büyük soundbar markası olduğunu açıkladı. Araştırma analizi, Samsung’un 2023 yılında dünya genelinde %18,8 pazar payına ve %20,3 gelir payına sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Samsung, üst üste 10 yıldır en büyük soundbar markası

Samsung, ses sistemlerinde sınırları sürekli zorlayarak birçok üst düzey soundbar ve etkileyici yeni teknolojiler tanıttı. Örneğin; sürükleyici ses deneyimi için soundbar hoparlörlerini eşleştirilmiş TV ile aynı anda kullanmanıza izin veren Q-Symphony. Ses çubuğunu yerleştirdiğiniz odaya göre otomatik olarak kalibre eden SpaceFit Sound adında bir özellikle birlikte kablosuz Dolby Atmos da dikkat çekici. Soundbar olarak, 11.1.4 kanallı ses ve 656W ses çıkışı sunan Samsung HW-Q990C modeli, 2023 yılının en iyi soundbar’ı seçildi.

En iyi ses sistemi tavsiyeleri 1 ay önce eklendi

Samsung, küresel pazardaki konumunu güçlendirmek için yapay zeka tabanlı ses teknolojisinden yararlanarak üstün ses kalitesi sunan ve gelişmiş bağlantı özelliklerine sahip ev eğlence sistemleriyle sınırları zorlamaya devam edeceklerini söylüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Ses Sistemleri Haberleri

Dünyanın en büyük soundbar markası belli odu: Lider değişmedi