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    Anlık Bildirim

    Dünyanın en büyük soundbar markası belli odu: Lider değişmedi

    FutureSource Consulting'in raporuna göre, Samsung, 2023 yılında dünyanın en büyük soundbar markası oldu. Güney Koreli teknoloji devi, bu başırıyı uzun süredir sürdürüyor.
    samsung 10 yıldır üst üste en iyi soundbar markası Tam Boyutta Gör
    Samsung, 2013’ten bu yana dünyanın en büyük soundbar markası olduğunu açıkladı. Araştırma analizi, Samsung’un 2023 yılında dünya genelinde %18,8 pazar payına ve %20,3 gelir payına sahip olduğunu ortaya koyuyor.

    Samsung, üst üste 10 yıldır en büyük soundbar markası

    Samsung, ses sistemlerinde sınırları sürekli zorlayarak birçok üst düzey soundbar ve etkileyici yeni teknolojiler tanıttı. Örneğin; sürükleyici ses deneyimi için soundbar hoparlörlerini eşleştirilmiş TV ile aynı anda kullanmanıza izin veren Q-Symphony. Ses çubuğunu yerleştirdiğiniz odaya göre otomatik olarak kalibre eden SpaceFit Sound adında bir özellikle birlikte kablosuz Dolby Atmos da dikkat çekici. Soundbar olarak, 11.1.4 kanallı ses ve 656W ses çıkışı sunan Samsung HW-Q990C modeli, 2023 yılının en iyi soundbar’ı seçildi.

    Samsung, küresel pazardaki konumunu güçlendirmek için yapay zeka tabanlı ses teknolojisinden yararlanarak üstün ses kalitesi sunan ve gelişmiş bağlantı özelliklerine sahip ev eğlence sistemleriyle sınırları zorlamaya devam edeceklerini söylüyor.

    Kaynakça https://www.sammobile.com/news/samsung-world-biggest-soundbar-brand-10-years-row/ https://news.samsung.com/global/samsung-celebrates-a-decade-of-leadership-in-the-global-soundbar-market
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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