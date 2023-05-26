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    Vivo, Türkiye'deki müşterilerin telefon tercihleri hakkında araştırma yaptı

    Vivo, Türkiye'deki 25-45 yaş aralığındaki kullanıcılara akıllı telefon kullanımı ve satın alma deneyimi hakkında araştırma yaptı. Vivo'nun araştırması hakkında detaylar haberimizde.
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    Vivo, Türkiye'deki telefon kullanıcılarının tercihlerini açıkladı Tam Boyutta Gör

    Vivo, Türkiye’deki akıllı telefon müşterilerinin kullanım ve satın alma tercihleri hakkında araştırma yaptı. Araştırmaya İstanbul, Ankara ve İzmir’de 25-45 yaş aralığındaki ve farklı meslek gruplarından orta segment akıllı telefon kullanıcıları katıldı. Kantitatif araştırma yöntemi uygulandı. Araştırmanın kaç katılımcıyla yapıldığı açıklanmadı.

    Katılımcıların yüzde 46’sı telefonunu bozulana kadar kullanıyor

    Araştırmaya katılan telefon kullanıcılarının yüzde 54’ü telefonu cep telefonlarını daha iyi bir deneyim için değiştirdiğini söylerken, yüzde 46’sı telefonun bozulması durumunda değiştirdiğini aktardı.

    Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 75'i cep telefonu satın almak istediğinde internetten araştırma yapıyor. İnternette araştırma yapanların büyük çoğunluğu YouTube’a baktığını söylüyor. Teknoloji sitelerine giren veya teknoloji editörlerini takip edenlerin sayısı ise YouTube’u takip edenlerin gerisinde kalıyor.

    Vivo, Türkiye'deki telefon kullanıcılarının tercihlerini açıkladı Tam Boyutta Gör
    İnternetten araştırma yaparken en çok incelenen web siteler ise sırasıyla Epey, Cimri ve Akakçe olarak belirlendi. Telefon markalarının kendi siteleri ise neredeyse hiç ziyaret edilmiyor. Katılımcıların yüzde 38’i fiziksel olarak bir teknoloji zincir mağazasını, yine yüzde 38’i de birden fazla teknoloji zincir mağazasını ziyaret ettiğini belirtiyor. Yüzde 16’sı ise teknoloji mağazalarının yanı sıra operatör mağazalarına da gittiklerini söylüyor.

    Vivo kullanıcılarının telefonlarında kamera ve tasarımı beğendiğini söylerken, henüz Vivo kullanmayanlar da tasarımını beğendiklerini ifade ediyor.

    Arka kamera daha çok kullanılıyor

    Araştırma ile kamera kullanımı hakkında çeşitli sonuçlara ulaşıldı. Katılımcılar arka kamerayı ön kameradan daha çok kullanıyor. En çok çocuklarının ve ailelerinin fotoğraflarını çekiyor. Ardından manzara, doğa ve ambiyans fotoğrafları takip ediyor. Katılımcıların yanıtlarında gece çekimleri ve yemek fotoğraflarının yok denecek kadar az olması dikkat çekiyor.

    Katılımcıların en çok kullandığı sosyal medya platformu Instagram olarak belirlenirken ardından Twitter takip ediyor. Katılımcıların yüzde 65’i YouTube Premium satın aldığını belirtiyor. Araştırmaya katılanların yüzde 73’ü bir ya da birden çok dijital yayın platformuna abone olduğunu paylaşırken, bu platformlar arasında Netflix ilk sırada yer alıyor.

    Araştırmaya katılanların yüzde 40’ı hiç televizyon izlemediğini söylüyor. Televizyon izlediğini belirten yüzde 60’lık kesimin yüzde 13’ü çok nadir televizyon izlediğini ifade ediyor. TV’de en çok izlenen içeriklerin ise diziler ve spor programları olduğu sonucuna ulaşıldı.

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