Samsung, yeşil çizgi sorunu için ücretsiz ekran değişimi programını Hindistan'da başlattı

Tam Boyutta Gör Samsung telefon kullanıcıları uzun süredir ekranda yeşil ya da pembe çizgi çıktığına dair şikayetlerde bulunuyor. Sorunla ilgili bildirimler son birkaç hafta içinde yeniden ortaya çıktı ve artık daha fazla cihazın bu sorundan muzdarip olduğu gerçeğine dikkat çekti. Yazılım güncellemesiyle çözülebilecek bir sorun mu yoksa ekran değişimi gerektirecek kadar ciddi bir sorun mu diye tartışılırken, kullanıcılar Samsung Hindistan’dan ücretsiz ekran değiştirme teklifi almaya başladı.

Samsung telefonlarda yeşil çizgi sorunu geri döndü 1 gün önce eklendi

Tek seferliğine ücretsiz ekran değişimi

Samsung, geçen yıldan bu yana Hindistan’da belirli modeller için bu ekran değişimlerini sunuyor. Şirket artık desteklenen modeller listesini Galaxy S21 ve Galaxy S22 serisini de içerecek şekilde genişletti. Samsung Hindistan, geçen yılın Temmuz ayından bu yana etkilenen cihazlar için ücretsiz ekran değişimi sağlıyor. Uygun cihazlar arasında Galaxy S20 serisi, Galaxy Note 20 serisi vardı. Şimdi bu listeye Galaxy S21 serisiyle birlikte Galaxy S22 serisi de eklendi.

Ancak, bu teklif belirli bir süre geçerli olacak. Kullanıcıların Samsung’dan ücretsiz ekran değişimi alabilmek için 30 Nisan 2024 tarihine kadar Samsung servis merkezinden randevu almaları gerekiyor.

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Samsung, yeşil çizgi sorunu için ücretsiz ekran değişimi yapıyor