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    Samsung, yüklü kayıpların ardından üretim kesintilerini sürdürecek

    Samsung, kısa bir süre önce kârlılığının yüzde 95 oranında düştüğünü açıkladı. Firma, yılın ilk yarısındaki kayıplarının ardından üretim kesintilerine devam edecek.
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    Samsung yüklü kayıpların ardından üretim kesintilerini sürdürecek Tam Boyutta Gör
    İçinde bulunduğumuz küresel ekonomik şartlar özellikle gelirlerinin büyük kısmının yarı iletken ve çip üretiminden gelen Samsung’u sert bir şekilde etkiledi. Samsung, yaptığı açıklamada küresel bellek çipi pazarında en kötü dönemin geride kaldığını ancak talepteki toparlanmanın büyük ölçüde yapay zekada kullanılan üst düzey çiplerle sınırlı kalması nedeniyle üretim kesintilerini uzatmayı planladığını duyurdu.

    Samsung’un bu hamlesi Güney Koreli firmanın bu yılın ilk altı ayında, ekmek teknesi olan çip işinden 7 milyar dolarlık rekor bir işletme zararı elde etmesine yol açan benzeri görülmemiş yarı iletken gerilemesinin altını çiziyor.

    Küresel ekonomik yavaşlama ve yüksek faiz oranları, pandemi kaynaklı bir patlamanın ardından çoğu tüketim malına olan talebi azalttı. Dünyanın en büyük bellek çipi üreticisi Samsung yaptığı açıklamada, "Sektör genelinde üretim kesintilerinin ikinci yarıda da devam etmesi ve müşterilerin (çip) stoklarını eritmeye devam etmesiyle talebin kademeli olarak toparlanması bekleniyor" dedi.

    Hedef yapay zeka

    Samsung yüklü kayıpların ardından üretim kesintilerini sürdürecek Tam Boyutta Gör
    Samsung'un çip bölümü Nisan-Haziran çeyreğinde bir önceki yılki 7,8 milyar dolarlık kârdan 3,4 milyar dolarlık faaliyet zararına geçti. Samsung ilk çeyrekte yaklaşık 3,6 milyar dolar zarar etmişti ancak yapay zeka kaynaklı DRAM talebi düşüşün durmasını ve zararın biraz hafiflemesini sağladı.

    Ancak analistler, Samsung'un yapay zeka odaklı çip talebine daha iyi hazırlanan ve yapay zeka çiplerine veri beslemek için kullanılan yüksek bant genişlikli bellek (HBM) ve DDR5 ürünleri gibi üst düzey DRAM çiplerinde pazara liderlik eden SK Hynix'i yakalamaya çalıştığını söyledi. Açıkçası Samsung bu yüksek yoğunluklu çipleri üreten ilk firma olmasına rağmen bu pazarların bu kadar hızlı büyüyeceğini tahmin edemedi ve SK Hynix’in hız ve verim açısından gerisinde kaldı.

    Samsung yaptığı açıklamada, bu yıl 1,5 milyar gigabayttan fazla HBM ürünü siparişi aldığını (geçen yılın iki katı) ve tedarik kapasitesini artırmak için çalıştığını söyledi. Samsung, ilgili haberimizde de belirttiğimiz gibi işletme kârının yüzde 95’ini bu çeyrekte kaybetti.

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