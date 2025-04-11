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    ChatGPT artık kullanıcıların geçmiş sohbetlerini hatırlayarak konuşabilecek

    OpenAI, ChatGPT için sohbet deneyimini daha kişisel hale getirecek bir özellik sunmaya başladı. Yeni “hafıza” sistemi sayesinde yapay zeka kullanıcılarla daha önce yapılan konuşmaları hatırlayabiliyor

    ChatGPT artık kullanıcıların geçmiş sohbetlerini hatırlayacak Tam Boyutta Gör

    OpenAI, ChatGPT deneyimini kişiselleştirmek için önemli bir adım attı. Şirket, yapay zekanın kullanıcılarla olan önceki sohbetleri hatırlayarak daha tutarlı ve kullanıcıya özel yanıtlar verebilmesini sağlayan yeni bir “hafıza” özelliğini devreye alıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, her defasında aynı bilgileri yeniden paylaşmak zorunda kalmadan sohbetlerini sürdürebilecek.

    Yeni sistem, ilk etapta ChatGPT’nin ücretli abonelik planlarına (Plus ve Pro) dahil olan kullanıcılar için sunuluyor. Ancak Avrupa Birliği ülkeleriyle birlikte Birleşik Krallık, Norveç, İsviçre, İzlanda ve Lihtenştayn’da yerel düzenlemeler nedeniyle bu özellik şimdilik aktif olmayacak. Ancak ülkemizde bu özelliğin erişilebilir olduğunu belirtelim. OpenAI, bu bölgeler için de çalışmanın sürdüğünü belirtiyor.

    Hafıza özelliği varsayılan olarak açık gelecek. Ancak isteyen kullanıcılar, ayarlardan bu özelliği kapatabilecek ya da belirli bilgilerin silinmesini talep edebilecek. Ayrıca geçici sohbet modu da sunulacak; bu modda yapılan konuşmalar kaydedilmeyecek.

    Daha önce de ChatGPT’ye bazı bilgileri hatırlatmak mümkündü fakat bu kullanıcı tarafından açık şekilde belirtilmediği sürece gerçekleşmiyordu. Şimdi ise sistem, bu süreci arka planda ve çok daha sezgisel biçimde yönetiyor. Amaç, daha doğal ve kesintisiz bir sohbet deneyimi sunmak.

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    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    M
    moffaka 1 gün önce

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