ChatGPT artık kullanıcıların geçmiş sohbetlerini hatırlayarak konuşabilecek

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OpenAI, ChatGPT deneyimini kişiselleştirmek için önemli bir adım attı. Şirket, yapay zekanın kullanıcılarla olan önceki sohbetleri hatırlayarak daha tutarlı ve kullanıcıya özel yanıtlar verebilmesini sağlayan yeni bir “hafıza” özelliğini devreye alıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, her defasında aynı bilgileri yeniden paylaşmak zorunda kalmadan sohbetlerini sürdürebilecek.

Yeni sistem, ilk etapta ChatGPT’nin ücretli abonelik planlarına (Plus ve Pro) dahil olan kullanıcılar için sunuluyor. Ancak Avrupa Birliği ülkeleriyle birlikte Birleşik Krallık, Norveç, İsviçre, İzlanda ve Lihtenştayn’da yerel düzenlemeler nedeniyle bu özellik şimdilik aktif olmayacak. Ancak ülkemizde bu özelliğin erişilebilir olduğunu belirtelim. OpenAI, bu bölgeler için de çalışmanın sürdüğünü belirtiyor.

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Hafıza özelliği varsayılan olarak açık gelecek. Ancak isteyen kullanıcılar, ayarlardan bu özelliği kapatabilecek ya da belirli bilgilerin silinmesini talep edebilecek. Ayrıca geçici sohbet modu da sunulacak; bu modda yapılan konuşmalar kaydedilmeyecek.

Daha önce de ChatGPT’ye bazı bilgileri hatırlatmak mümkündü fakat bu kullanıcı tarafından açık şekilde belirtilmediği sürece gerçekleşmiyordu. Şimdi ise sistem, bu süreci arka planda ve çok daha sezgisel biçimde yönetiyor. Amaç, daha doğal ve kesintisiz bir sohbet deneyimi sunmak.

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ChatGPT artık kullanıcıların geçmiş sohbetlerini hatırlayacak