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Samsung'dan S5620 Monte: Iron Man II Edition

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
18,7b
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3
Ekran Kartı
knight
Haber Editörü
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Ülkemizde satışına devam edilen dokunmatik ekranlı Samsung S5620 Monte'nin Iron Man II filmine adanan versiyonunun O2 tarafından İngiltere'de satışına 1 mayıs itibariyle başlandı.

O2 tarafından sözleşme karşılığı satılan Iron Man II Edition, normal versiyondan farklı olarak Iron Man'in ilk filmi ve yeni filme özel içeriklerle beraber geliyor. Telefonun kısaca özelliklerini masaüstüne yatırırsak; dört band GSM ve kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı sağlayan HSDPA şebekesi desteği, 3.0 inç boyutunda 240x400 piksel çözünürlüğünde 262.144 renk dokunmatik TFT ekran, TouchWIZ 2.0 arayüzü, 200 MB civarında dahili bellek, microSD kart girişi, 3.5 mm kulaklık girişi, 3 megapiksel kamera, QVGA@15 FPS video kaydı, WI-FI 802.11 b/g bağlantısı, Bluetooth, A-GPS, RDS'li FM radyo ve Facebook-Twitter entegrasyonu dikkat çekiyor.


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YediyuzYetmisYedi 9 yıl
turkiyeye gonderilenlerin işletim sistemi yarım yamalak
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baysan240 9 yıl
diğer özellikleri fena değilde kamerası berbat 15fps video kaydı nedir yaw
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Erasmus78 9 yıl
Nasıl para kazanacaklarını şaşırdılar artık. İyice zıvanadan çıktı bu teknoloji şirketleri.
Neymiş? iron man II edition muş. Bak sen!
Bu resmen anasını boyayıp babasına bi daha satmaktır ya. :))
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