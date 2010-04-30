Samsung'dan yeni bir Androidli modelin XML dosyası yayınlandı; GT-i5801

HTC, Sony Ericsson, LG Mobile, Motorola ve Huawei'nin dışında Samsung'un da ilgi gösterdiği Google'ın mobil işletim sistemi Android'i kullanan GT-i5801'in XML dosyası internette yayınlandı.

Yayınlanan dosyaya göre yeni telefon Android işletim sistemi dışında WI-FI ve Bluetooth v3.0 bağlantılarını bünyesinde barındıracak. Ekran çözünürlüğü ise 240x480 piksel olarak belirtilmiş. Android'li modellerde 240x320 piksel, 320x480 piksel, 480x800 piksel gibi ekran çözünürlüklere sıkça rastlıyoruz. Eğer yazım hatası söz konusu değilse 240x480 pikselin ilginç duracağı kesin. Galaxy Spica'nın yeni varisi olacağı rivayet edilen GT-i5801'in ne zaman ortaya çıkacağı ise bilinmemekte.