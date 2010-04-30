Samsung'dan yeni bir Androidli modelin XML dosyası yayınlandı; GT-i5801

Haber Editörü
HTC, Sony Ericsson, LG Mobile, Motorola ve Huawei'nin dışında Samsung'un da ilgi gösterdiği Google'ın mobil işletim sistemi Android'i kullanan GT-i5801'in XML dosyası internette yayınlandı.
Yayınlanan dosyaya göre yeni telefon Android işletim sistemi dışında WI-FI ve Bluetooth v3.0 bağlantılarını bünyesinde barındıracak. Ekran çözünürlüğü ise 240x480 piksel olarak belirtilmiş. Android'li modellerde 240x320 piksel, 320x480 piksel, 480x800 piksel gibi ekran çözünürlüklere sıkça rastlıyoruz. Eğer yazım hatası söz konusu değilse 240x480 pikselin ilginç duracağı kesin. Galaxy Spica'nın yeni varisi olacağı rivayet edilen GT-i5801'in ne zaman ortaya çıkacağı ise bilinmemekte.
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General Info
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Price in India:11.5-12.5k
OS:Android 2.1
Able to Root:Yes
Other Names
Galaxy3 Apollo
Samsung GT-I5801
Specs
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General
2G Network GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
3G Network HSDPA 900 / 2100
Announced 2010, June
Status Available. Released 2010, July
Size
Dimensions 113.5 x 55 x 12.9 mm
Weight 109 g
Display
Type TFT capacitive touchscreen, 16M colors
Size 240 x 400 pixels, 3.2 inches
- Touch Wiz 3.0
- Accelerometer sensor for UI auto-rotate
- Proximity sensor for auto turn-off
- Multi-touch input method
Sound
Alert types Vibration; MP3, WAV ringtones
Speakerphone Yes
- 3.5 mm audio jack
- DNSe (Digital Natural Sound Engine)
Memory
Phonebook Practically unlimited entries and fields, Photocall
Call records Practically unlimited
Internal 512MB ROM, 256MB RAM
Card slot microSD, up to 32GB, 1GB card included, buy memory
Data
GPRS Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
EDGE Class 10, 236.8 kbps
3G HSDPA, 3.6 Mbps
WLAN Wi-Fi 802.11 b/g/n
Bluetooth Yes, v3.0 with A2DP
Infrared port No
USB Yes, v2.0 microUSB
Camera
Primary 3.15 MP, 2048x1536 pixels, autofocus
Features Geo-tagging, face and smile detection
Video Yes, QVGA@15fps
Secondary No
Features
OS Android OS, v2.1 (Eclair), upgradable to v2.2
CPU 667 MHz processor
Messaging SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM
Browser HTML
Radio Stereo FM radio with RDS
Games
Colors Black, White
GPS Yes, with A-GPS support
Java Via third party application
- Digital compass
- MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player
- MP3/WAV/eAAC+ player
- Organizer
- Document editor (Word, Excel, PowerPoint, PDF)
- Google Search, Maps, Gmail,
YouTube, Calendar, Google Talk integration
- Voice memo
- T9
Battery
Standard battery, Li-Ion 1500 mAh
Stand-by Up to 620 h (2G) / Up to 510 h (3G)
Talk time Up to 15 h 30 min (2G) / Up to 7 h 15 min (3G)
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Hadi canım