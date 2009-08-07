Samsung'un Android destekli telefonu i7500'e beyaz renk seçeneği eklendi

Tam Boyutta Gör

Symbian, Windows Mobile ve Mac OS gibi popüler işletim sistemlerinin yeni rakibi Android OS alt yapısını destekleyen Samsung i7500 Galaxy'nin beyaz renkli versiyonunun fotoğrafları theunwired.net adresinde yayınlandı.

Beyaz renkli modelin tahmin edersiniz ki teknik açıdan herhangi bir ekstra özelliği bulunmuyor. Telefonun teknik detaylarını kısaca özetleyecek olursak dikkatimizi quadband GSM / HSDPA desteği, 528 MHz saat hızlı işlemci, 128 MB RAM, Android OS v1.5 işletim sistemi, 3.2 inç boyutunda HVGA çözünürlüğünde dokunmatik ekran, 8 GB dahili bellek, 5 MP kamera, WI-FI / GPS / Bluetooth ve son olarak 1440 mAh kapasiteli batarya çekiyor.

Beyaz telefonun ilk olarak O2 tarafından Almanya'da satışa sunulması beklenirken fiyat ve piyasaya sürülme tarihiyle ilgili açıklama yapılmadı.

Teknik özellikler:



Şebeke: Quadband GSM / HSDPA / HSUPA

İşletim sistemi: Android OS v1.5

İşlemci / RAM: 528 MHz Qualcomm MSM7200A / 128 MB

Boyut ve ağırlık: 115.0 x 56.0 x 11.9 mm / 119 gram

Ekran: 3.2 inç, 320x480 piksel, dokunmatik OLED

Bellek: 8 GB dahili + microSD desteği

Kamera: 5 MP kamera, otomatik odaklama, led flaş

WI-FI: Var

GPS: Var

Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP

Batarya: 1440 mAh

http://www.theunwired.net/?item=emerged-real-photos-of-a-white-samsung-galaxy-android-smartphone