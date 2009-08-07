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Samsung'un Android destekli telefonu i7500'e beyaz renk seçeneği eklendi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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7
Diğer
knight
Haber Editörü
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Samsung'un Android destekli telefonu i7500'e beyaz renk seçeneği eklendi
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Symbian, Windows Mobile ve Mac OS gibi popüler işletim sistemlerinin yeni rakibi Android OS alt yapısını destekleyen Samsung i7500 Galaxy'nin beyaz renkli versiyonunun fotoğrafları theunwired.net adresinde yayınlandı.

Beyaz renkli modelin tahmin edersiniz ki teknik açıdan herhangi bir ekstra özelliği bulunmuyor. Telefonun teknik detaylarını kısaca özetleyecek olursak dikkatimizi quadband GSM / HSDPA desteği, 528 MHz saat hızlı işlemci, 128 MB RAM, Android OS v1.5 işletim sistemi, 3.2 inç boyutunda HVGA çözünürlüğünde dokunmatik ekran, 8 GB dahili bellek, 5 MP kamera, WI-FI / GPS / Bluetooth ve son olarak 1440 mAh kapasiteli batarya çekiyor.

Beyaz telefonun ilk olarak O2 tarafından Almanya'da satışa sunulması beklenirken fiyat ve piyasaya sürülme tarihiyle ilgili açıklama yapılmadı.

Teknik özellikler:

Şebeke: Quadband GSM / HSDPA / HSUPA
İşletim sistemi: Android OS v1.5
İşlemci / RAM: 528 MHz Qualcomm MSM7200A / 128 MB
Boyut ve ağırlık: 115.0 x 56.0 x 11.9 mm / 119 gram
Ekran: 3.2 inç, 320x480 piksel, dokunmatik OLED
Bellek: 8 GB dahili + microSD desteği
Kamera: 5 MP kamera, otomatik odaklama, led flaş
WI-FI: Var
GPS: Var
Bluetooth: Var, v2.0 + A2DP
Batarya: 1440 mAh


http://www.theunwired.net/?item=emerged-real-photos-of-a-white-samsung-galaxy-android-smartphone Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
bu telefonun başka rengi varmı
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alibotan 10 yıl
Arkadaslar telefon almanyada satısa coktan cıkmıs durumda ama sıyah olanı tabı zaten ozellıkler aynı sadece renk farkı var bırde ınceleme yapılmamıs denıyor buyrun sıze ınceleme gsmarena.com/...
Saygılarımla...
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sariyeron 10 yıl
inceleme linki için teşekkürler. Satış fiyatı nedir acaba almanya'da?
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sendemail 10 yıl
@fgezgini
aynen katılıyorum kardeşim .bu adamlar çeyizlerine saklamak üzere geliştiriyorlar bu zamazingoları sanki...bu arada diyelim ki çıktı piyasaya bu telefon,bizim memlekete gelmez ,getiren olursa da sanki lütuf edermişçesine 2 kata yakın fiyatı bindirir...peh!
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sariyeron 10 yıl
Bu telefonu bekliyorum bakalım, buradan, olmazsa yurt dışından alıcam inşallah :D
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fgezgini 10 yıl
Bir ürün çıkmadan ücretsiz bu kadar reklamı yapılırdı. Google'ın pazarlama başarısı olarak tarihe geçecek. Bir seneyi aşkın süredir haberleri alıyoruz ama daha bir ürün örneği testi bile görmedik. Tamam bence iyi bir girişim Android, ama Samsung'da sürekli şunu yaptık bunu yaptık demesinden gına geldi.
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