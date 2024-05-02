Sanatçılar, eserlerini izinsiz kullandığı gerekçesiyle Google'a dava açtı

Tam Boyutta Gör Google’ın Alphabet birimi, yapay zeka (AI) destekli görüntü oluşturucusu Imagen'i eğitmek için bir grup sanatçının eserini izinsiz kullandığı gerekçesiyle Kaliforniya federal mahkemesinde yeni bir telif hakkı davasıyla karşı karşıya.

Fotoğrafçı Jingna Zhang ve karikatüristler Sarah Andersen, Hope Larson ve Jessica Fink, Google'ın Imagen'a insan metni komutlarına nasıl yanıt vereceğini öğretmek için kendilerinin eserleri dahil olmak üzere milyarlarca telif hakkıyla korunan görseli kullanmaktan sorumlu olduğunu söyledi.

Google: İnternette herkese açık bilgileri kullanıyoruz

Google sözcüsü Jose Castaneda, “Yapay zeka modellerimiz öncelikle internetteki halka açık bilgilere göre eğitiliyor. Amerikan hukuku uzun süredir kamuya açık bilgilerin yeni ve yararlı yollarla kullanılmasını desteklemektedir. Bu iddiaları mahkemede çürüteceğiz.” diyor.

Sanatçıların avukatları Joseph Saveri ve Matthew Butterick ise; davanın trilyon dolarlık bir teknoloji şirketinin izin, ödeme veya karşılık olmaksızın başkalarının telif hakkıyla korunan eserleri üzerinde ticari bir yapay zeka (AI) ürünü eğitmeyi seçmesinin bir başka örneği olduğunu söylüyor.

Sanatçılar, mahkemeden belirtilmemiş miktarda tazminat ve Google'ın eserlerinin kopyalarını imha etmesini zorunlu kılan bir karar talep etti.

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