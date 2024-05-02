Sanatçılar, eserlerini izinsiz kullandığı gerekçesiyle Google'a dava açtı

Fotoğrafçı Jingna Zhang ve karikatüristler Sarah Andersen, Hope Larson ve Jessica Fink, Google'ın Imagen'a insan metni komutlarına nasıl yanıt vereceğini öğretmek için kendilerinin eserleri dahil olmak üzere milyarlarca telif hakkıyla korunan görseli kullanmaktan sorumlu olduğunu söyledi.
Google: İnternette herkese açık bilgileri kullanıyoruz
Google sözcüsü Jose Castaneda, “Yapay zeka modellerimiz öncelikle internetteki halka açık bilgilere göre eğitiliyor. Amerikan hukuku uzun süredir kamuya açık bilgilerin yeni ve yararlı yollarla kullanılmasını desteklemektedir. Bu iddiaları mahkemede çürüteceğiz.” diyor.
Sanatçıların avukatları Joseph Saveri ve Matthew Butterick ise; davanın trilyon dolarlık bir teknoloji şirketinin izin, ödeme veya karşılık olmaksızın başkalarının telif hakkıyla korunan eserleri üzerinde ticari bir yapay zeka (AI) ürünü eğitmeyi seçmesinin bir başka örneği olduğunu söylüyor.
Sanatçılar, mahkemeden belirtilmemiş miktarda tazminat ve Google'ın eserlerinin kopyalarını imha etmesini zorunlu kılan bir karar talep etti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.