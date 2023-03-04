İddia: Apple, sarı renkli iPhone 14 ve iPhone 14 Plus’ı tanıtmaya hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör iPhone 12 ve iPhone 13 modelleri için 2021 ve 2022 yılının bahar aylarında yeni renk seçenekleri ile bizlere sürpriz yapan Apple, bu yıl da benzer bir hamle yapacak gibi görünüyor. İddialara göre firma, yakında sarı renkli iPhone 14 serisini tanıtacak.

Sarı renkli iPhone geri dönüyor

Mac Otakara tarafından ortaya atılan ve daha sonra 9to5Mac tarafından doğrulanan iddiaya göre Apple, bahar aylarında iPhone 14 serisi için yeni bir renk seçeneği tanıtacak. Bahsi geçen renk seçeneği sarı olacak ve geçtiğimiz yılın aksine yalnızca standart iPhone 14 modelleri için sunulacak.

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İddialara gerçekse Apple, iPhone 11 serisinden beri ilk kez sarı renkli bir iPhone modeli üretmiş olacak. Firmanın yeşil iPhone 13 modeli 8 Mart 2022’de, mor renkli iPhone 12 modeli ise 20 Nisan 2021’de tanıtılmıştı bu nedenle yeni iPhone 14 modelini çok yakında görmemiz mümkün.

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Sarı renkli iPhone 14 modeli yolda