En popüler iPhone rengi belli oldu: Trend değişiyor!

Kullanıcıların favori rengi: Mor
Siyah ve beyaz iPhone'lar fazla tercih edilmiyor
Daha eski modellere bakıldığında, kullanıcıların daha çok uzay siyahı rengini tercih ettiği görülüyor. Mor renkli iPhone’u ilk olarak iPhone 11 modelinde gördük. iPhone 12’de de mor renk seçeneği sonradan geldi. iPhone 13 renkleri arasında da mor vardı. Apple, iPhone 14 serisinde de mor rengi sürdürdü ancak artık mor / derin mor daha fazla satıyor.
Apple, iPhone 14 serisi için mor rengi agresif bir şekilde pazarladı. Hatta bir ara iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinde stok sorunu yaşanırken çoğunlukla bulunabilen renk mordu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez