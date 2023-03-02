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    En popüler iPhone rengi belli oldu: Trend değişiyor!

    CIRP, hangi iPhone renklerinin en popüler olduğunu ortaya koyan raporu yayınladı. iPhone 14 serisinin çıkmasıyla birlikte kullanıcıların favori rengi de değişti.
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    en popüler iphone rengi Tam Boyutta Gör
    CIRP (Tüketici İstihbarat Araştırma Ortakları) raporu, iPhone kullanıcıları arasında artık siyah veya beyaz tonlarının çok fazla tercih edilmediğini ortaya çıkardı.

    Kullanıcıların favori rengi: Mor

    en çok satan iphone renkleri Tam Boyutta Gör
    2023 iPhone’ları arasında en çok tercih edilen renk, mor oldu. iPhone 14 Pro kullanıcılarının %42’si mor rengi alırken, %24’ü altın, %23’ü uzay siyahı, %11’i de gümüş rengi satın aldı. iPhone 14 ve 14 Plus için kullanıcıların favori rengi sırayla mavi (%27), gece yarısı (%26), mor (%22), kırmızı (%14), yıldız ışığı (%12) oldu.

    Siyah ve beyaz iPhone'lar fazla tercih edilmiyor

    Daha eski modellere bakıldığında, kullanıcıların daha çok uzay siyahı rengini tercih ettiği görülüyor. Mor renkli iPhone’u ilk olarak iPhone 11 modelinde gördük. iPhone 12’de de mor renk seçeneği sonradan geldi. iPhone 13 renkleri arasında da mor vardı. Apple, iPhone 14 serisinde de mor rengi sürdürdü ancak artık mor / derin mor daha fazla satıyor.

    Apple, iPhone 14 serisi için mor rengi agresif bir şekilde pazarladı. Hatta bir ara iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinde stok sorunu yaşanırken çoğunlukla bulunabilen renk mordu.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

    K
    koçari 4 saat önce

    [resim]

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    ugah6aiw 7 saat önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 10 saat önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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