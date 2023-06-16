Sarsıcı keşif! Satürn’ün uydusunda yaşam için her şey var

Yakın zamanda açığa çıkartılan yeni bulgular, bilim insanlarının Satürn uydusunda henüz tespit edemediği son kritik yaşam bileşeni olan bol miktarda fosforun uydunun yüzey altı okyanusunda olduğunu doğruladı. Bu keşif, Güneş sisteminde Dünya'nın ötesinde de yaşamın bulunma olasılığını önemli ölçüde arttırıyor.
Yaşam için son bileşen de bulundu
Bununla birlikte, yeni bir jeokimyasal model kullanılarak yapılan araştırma, Enceladus'ta fosforun bol miktarda bulunduğunu ve konsantrasyonların Dünya okyanuslarından en az 100 kat daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bulgular, dış Güneş sisteminde Güneş ışınlarının artık karbondioksiti eritmediği ve donarak buz haline geldiği noktanın ötesindeki diğer dünyaların da Enceladus kadar yaşanabilir olabileceğini gösteriyor. Bunlar arasında Plüton ve Neptün'ün uydusu Triton bulunmakta.
Freie Universität Berlin'den gezegen bilimci Frank Postberg yaptığı açıklamada bu tür ortamların Güneşten yeterli ışığı alamayacak kadar uzak olmalarına rağmen yaşamı destekleyebileceğini söyledi. Yaşam için gerekli ısı, Dünya'nın en derin okyanuslarında bol miktarda bulunan hidrotermal bacalardan gelebilir.
Bu arada NASA, geçen ayın sonlarında James Webb Teleskobu'nu kullanarak Enceladus'tan büyük bir su püskürmesi tespit etmişti. Püskürme Ay'ın çapının yaklaşık 20 katı kadar yayılıyordu. Teleskopla yapılacak daha ileri gözlemler muhtemelen Enceladus hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkaracaktır.Kaynakça https://www.techspot.com/news/99075-scientists-confirm-saturn-sixth-largest-moon-has-all.html https://www.nature.com/articles/s41586-023-05987-9 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi