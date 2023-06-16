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    Sarsıcı keşif! Satürn’ün uydusunda yaşam için her şey var

    Bilim insanları Satürn'ün altıncı en büyük uydusu Enceladus'un yaşam için gerekli tüm bileşenlere sahip olduğunu doğruladı. Yapılan yeni bilimsel modelleme ile son eksik parça keşfedildi: Fosfor.
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    Sarsıcı keşif! Satürn’ün uydusunda yaşam için her şey var Tam Boyutta Gör
    NASA'nın Cassini uzay misyonundan elde edilen veriler yeniden analiz edildi ve Satürn'ün uydusu Enceladus'un yaşam için gerekli olduğunu bildiğimiz altı temel maddenin tümünü barındırdığı doğrulandı. Sonuçlar, dış Güneş sistemindeki diğer benzer uyduların da yaşama elverişli olabileceğini gösteriyor.

    Yakın zamanda açığa çıkartılan yeni bulgular, bilim insanlarının Satürn uydusunda henüz tespit edemediği son kritik yaşam bileşeni olan bol miktarda fosforun uydunun yüzey altı okyanusunda olduğunu doğruladı. Bu keşif, Güneş sisteminde Dünya'nın ötesinde de yaşamın bulunma olasılığını önemli ölçüde arttırıyor.

    Yaşam için son bileşen de bulundu

    Sarsıcı keşif! Satürn’ün uydusunda yaşam için her şey var Tam Boyutta Gör
    Dünya'daki tüm yaşam altı temel elemente bağlı olduğunu biliyoruz: Karbon, hidrojen, nitrojen, oksijen, sülfür ve fosfor. Fosfor, şimdiye kadar araştırmacıların Dünya dışında tespit edemediği tek elementti. Satürn'ün altıncı en büyük uydusundan alınan örnekler altı elementin de mevcut olduğunu doğruluyor. Satürn'ün halkalarından birinden gelen örnekler, esas olarak ayın buzlu yüzeyinin derinliklerindeki sıvı okyanusta gayzer benzeri volkanlardan püsküren su buzunu içeriyor. NASA'nın Cassini görevi 2017'de sona ermeden önce halkadan örnekler toplamış, ancak daha önce yapılan incelemelerde fosfora çok az rastlanmış ya da hiç rastlanmamıştı.

    Bununla birlikte, yeni bir jeokimyasal model kullanılarak yapılan araştırma, Enceladus'ta fosforun bol miktarda bulunduğunu ve konsantrasyonların Dünya okyanuslarından en az 100 kat daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bulgular, dış Güneş sisteminde Güneş ışınlarının artık karbondioksiti eritmediği ve donarak buz haline geldiği noktanın ötesindeki diğer dünyaların da Enceladus kadar yaşanabilir olabileceğini gösteriyor. Bunlar arasında Plüton ve Neptün'ün uydusu Triton bulunmakta.

    Freie Universität Berlin'den gezegen bilimci Frank Postberg yaptığı açıklamada bu tür ortamların Güneşten yeterli ışığı alamayacak kadar uzak olmalarına rağmen yaşamı destekleyebileceğini söyledi. Yaşam için gerekli ısı, Dünya'nın en derin okyanuslarında bol miktarda bulunan hidrotermal bacalardan gelebilir.

    Bu arada NASA, geçen ayın sonlarında James Webb Teleskobu'nu kullanarak Enceladus'tan büyük bir su püskürmesi tespit etmişti. Püskürme Ay'ın çapının yaklaşık 20 katı kadar yayılıyordu. Teleskopla yapılacak daha ileri gözlemler muhtemelen Enceladus hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkaracaktır.

    Kaynakça https://www.techspot.com/news/99075-scientists-confirm-saturn-sixth-largest-moon-has-all.html https://www.nature.com/articles/s41586-023-05987-9
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    aysegul.08 2 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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