Satürn'ün 20 yeni uydusu keşfedildi: Jüpiter rekorunu kaybetti

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Uluslararası bilim insanlarından oluşan bir grup astronom, Satürn'ün 20 yeni uydusunu keşfetti. Toplam uydu sayısını tam 82'ye çıkaran Satürn, Jüpiter'i geride bırakarak Güneş Sistemi'mizin en çok uyduya sahip olan gezegeni rekorunu eline geçirdi.

Keşfedilen yeni uyduların her biri yaklaşık 5 kilometrelik çaplara sahip. Yani oldukça küçük boyutlu gökcisimleri diyebiliriz. Uyduların bu küçük boyutları daha önce keşfedilememiş olmalarının nedeni olarak gösteriliyor.

Araştırmacıların ifadelerine göre yeni uyduların 17'si retrograde, geriye kalan 3'ü ise prograde yörüngelerde yer alıyor. Retrograde, yörüngesinde bulunduğu gezegen ile ters yönde dönen uydular için kullanılan bir terim. Prograde de host gezegeniyle aynı yönde dönen uydular için kullanılıyor. Retrograde türündeki uydular genellikle gezegenlerine uzak, prograde uydular ise gezegenlerine yakın yörüngelerde yer alır.

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Yeni uyduların yörüngelerini gösteren temsili görsel. Retrograde uyduların Satürn etrafındaki bir tam yörüngelerini yaklaşık üç yılda tamamladığı belirtilmiş. Prograde uyduların ise ikisi iki yılda, diğer bir tanesi de üç yılda tamamlıyor.

BBC'ye konuşan araştırma lideri Dr Scott Sheppard, yeni retrograde uyduların hali hazırda bildiğimiz bazı uydularla benzer yörüngelere sahip olduğunu söyledi. Sheppard ve ekibi, bu benzerlik nedeniyle yeni uyduların milyonlarca yıl önce gerçekleşen çarpışmalar sonucu parçalarına ayrılmış büyük başka başka uyduların kalıntıları olduğunu düşünüyor.

Ayrıca Bkz. "Jüpiter'in 12 yeni uydusu keşfedildi: Birisi çok "tuhaf""

20 yeni uydunun keşfi Subaru Teleskobu'nun 2004-2007 yılları arasında elde ettiği veriler kullanılarak yapılmış. Astronomların yeni bir algoritma yardımıyla potansiyel uyduların yörüngesini belirlediği belirtiliyor.

Satürn ve Jüpiter arasındaki uydu yarışı önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Yeni teleskopların da yardımıyla gelecekte daha küçük boyutlardaki (1 kilometre çapında) uyduların da keşfedilebileceği belirtiliyor. Dr Scott Shepard ve ekibi son olarak geçtiğimiz yıl Jüpiter'in de 12 yeni uydusunu keşfetmişti.

https://www.bbc.com/news/science-environment-49962134