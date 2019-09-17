Savaş uçaklarının yükünü azaltacak Akıncı İHA sahnede

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Yük taşıma kapasitesi ve uzun uçuş sayesinde savaş uçaklarının birtakım görevlerini üstlenebilecek Akıncı İHA, ilk kez sergileniyor. 17-22 Eylül tarihlerinde Teknofest İstanbul’da Akıncı İHA’yı yakından görebilirsiniz.

Baykar tarfından geliştirilen Akıncı İHA, 24 saat uçuş süresi ve 1350 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesi ile savunma gücümüze oldukça büyük katkıda bulunacak. Kesintisiz olarak 350 shop güç sunuyor. Seyir esnasında ise uygun irtifada havada kalış süresi boyunca aralıksız olarak 250 shp ile çalışabiliyor. MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombayla donatılabilecek. Radar ve uydu haberleşme sistemi gibi faydalı yüklerle de görev yapabilecek.

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Motor üretimi için Ukraynalı şirketle ortaklık kuruldu

Akıncı İHA’da Motor Sich şirketi tarafından üretilen iki adet motor bulunuyor. Baykar, kendi imkanlarıyla motor üretimi için Ukraynalı Ivchenko-Progress isimli şirket ile ortak bir oluşum kurdu. Black Sea Shield adı verilen yeni şirketin hisselerinin yüzde 51’i Baykar’a, yüzde 49’u ise Ivchenko-Progress’e ait olacak.