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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Savaş uçaklarının yükünü azaltacak Akıncı İHA sahnede

    Bin 350 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesi ile öne çıkan Akıncı İHA, Teknofest İstanbul'da sergileniyor. Teknofest İstanbul,17-22 Eylül tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda düzenleniyor.
    1 sa.
    388
    20
    8
    Savunma Sanayi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Savaş uçaklarının yükünü azaltacak Akıncı İHA sahnede
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    Yük taşıma kapasitesi ve uzun uçuş sayesinde savaş uçaklarının birtakım görevlerini üstlenebilecek Akıncı İHA, ilk kez sergileniyor. 17-22 Eylül tarihlerinde Teknofest İstanbul’da Akıncı İHA’yı yakından görebilirsiniz.

    Baykar tarfından geliştirilen Akıncı İHA, 24 saat uçuş süresi ve 1350 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesi ile savunma gücümüze oldukça büyük katkıda bulunacak. Kesintisiz olarak 350 shop güç sunuyor. Seyir esnasında ise uygun irtifada havada kalış süresi boyunca aralıksız olarak 250 shp ile çalışabiliyor. MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombayla donatılabilecek. Radar ve uydu haberleşme sistemi gibi faydalı yüklerle de görev yapabilecek.

    Ayrıca Bkz. "Yerli uçan araba Cezeri'nin prototipi görücüye çıktı"

    Motor üretimi için Ukraynalı şirketle ortaklık kuruldu

    Akıncı İHA’da Motor Sich şirketi tarafından üretilen iki adet motor bulunuyor. Baykar, kendi imkanlarıyla motor üretimi için Ukraynalı Ivchenko-Progress isimli şirket ile ortak bir oluşum kurdu. Black Sea Shield adı verilen yeni şirketin  hisselerinin yüzde 51’i Baykar’a, yüzde 49’u ise Ivchenko-Progress’e ait olacak.



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    selcuksert38 1 sa. en beğenilen
    bin 350 yazılmaz
    ya binüçyüzelli yazılır
    ya da 1350
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    İl teber 1 sa.
    AESA radar ve SOM - Gökdoğan - Bozdoğan...
    Hem kendini koruyacak hem de önemli hedefleri imha edebilme kabiliyeti olacak.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    1 Avatar
    erdm6 21 dk.
    Emeği geçen herkesin eline sağlık.Artık operasyonlarda diğer sihalarla beraber f16'ların yükünü hafifleteceklerdir.
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    selcuksert38 1 sa. en beğenilen
    bin 350 yazılmaz
    ya binüçyüzelli yazılır
    ya da 1350
    1 Yanıt Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    theJuDGe_41 3 dk. selcuksert38
    Siz hangi dilde konuşuyorsunuz bilmiyorum ama Türkçe’de “bin 350” yazılabilir. Sayılırın yazılışını tekrar gözden geçirmelisiz.
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    Qantas 1 sa.
    Bir de vatandaşın hayat yükünü azaltacak İHA yapılsa keşke...
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    JustKiddinGG 6 dk. Qantas
    Kaç vatandaşımızı yitirdik kaç askerimizi, polisimizi şehit verdik. Bu araçlar terör ile mücadelede en etkili araçlar.
    Şu istemezük zihniyetinizden kurtulun artık. Mide bulandırıyorsunuz. Yakamızdan düşün.
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    İl teber 1 sa.
    AESA radar ve SOM - Gökdoğan - Bozdoğan...
    Hem kendini koruyacak hem de önemli hedefleri imha edebilme kabiliyeti olacak.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    gun 53 dk. İl teber
    Aynen yok yok üzerinde birde bunun üzerine görünmezlik özelliği gelebilir o kadar bence onun dışında bir özellik kalmadı.
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