Tam Boyutta Gör Yapay zeka teknolojisi, askeri alanda büyük güç sağlıyor. Türkiye’deki savunma sanayi projelerinde yapay zeka kullanımının artması için kollar sıvandı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Yapay Zeka Platformu tanıtıldı.

Yapay Zeka Platformu’nda yapay zeka teknolojisine yönelik olarak kütüphaneler, büyük veriler ve açık kaynak kodları yer alacak. Bu platformdan alınan bilgiler, savunma sanayi projelerine entegre edilebilecek.

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Platformunun faydaları neler olacak?

Yapay Zeka Platformu’nun yapay zeka projelerine zaman tasarrufu ve maddi tasarruf kazandırması amaçlanıyor. Veri merkezi, donanım altyapısı, model eğitim süreleri gibi nedenlerle çok zaman alan yapay zeka çalışmaları oluşturulan platformla çok daha pratik bir şekilde savunma sektörünün kullanımına sunulacak. Platform, yüksek hacimli verisi olmayan, veri etiketlemek için kaynağı bulunmayan, yüksek maliyetli donanım altyapısına sahip olmayan, model eğitimi için kaynak harcamak istemeyen, alanında yetenekli kişileri/firmaları tespit etme konusunda zorlanan firmalardan üniversitelere, araştırma merkezlerine kadar tüm paydaşların faydalanacağı bir altyapı kazandıracak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin yazılım, yapay zeka ve dijital dünyayla ilgili treni kaçırma lüksü olmadığını belirterek, “Türkiye'nin yazılım, yapay zeka ve dijital dünyayla ilgili treni kaçırma lüksü yok. Geçmişte treni kaçırdığımız ve bazı teknolojilerin peşinde koştuğumuz bir gerçek. Şu an eğer bu treni kaçırırsak gelecek nesiller bizi affetmez.” dedi.

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Savunma Sanayii Başkanlığı'nın Yapay Zeka Platformu tanıtıldı