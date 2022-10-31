Tam Boyutta Gör

Savunma Sanayii Başkanlığı ve ASELSAN arasında Yapay Zeka Destekli Kır Güvenlik Yönetim Sistemi Projesi imzalandı. Jandarma Genel Komutanlığı ihtiyacı doğrultusunda hazırlanan göre 25 il ve 109 ilçede, 1650 farklı noktaya yapay zekalı kameralar kurulacak. Geçtiğimiz aylarda imzalanan bu proje hakkında yeni detaylar belli oldu.

e-Devlet'e yapay zeka desteği geliyor 4 gün önce eklendi

ASELSAN’ın geliştirdiği yapay zeka, kamera görüntülerini analiz ederek kamu güvenliğine katkı sağlayacak. Yapay zeka sayesinde seçili şahıs arama, eşkal tespiti, kişi/araç istatiksel sahne analizi, araç bulma, seçili araç arama, kalabalık analizi ve kalabalık yoğunluk çıkarımı gibi birçok analiz gerçekleştirilerek karar vericilere sağlanacak. Akıllı kameralar, video analiz kayıt sistemleri ve merkezi video analitik sistemleri sayesinde akıllı kamera analizleri, görüntü ve analiz verisini kaydetme/iletme/dışarı aktarma, olay ve görüntü akışı bazında alarm özetleme, harita üzerinde alarm filtreleme, zaman ve mekana göre grafiksel alarm raporlama gibi fonksiyonlar kullanılabilecek.

Tam Boyutta Gör

Proje için yerleşim yerlerindeki ve kır bölgelerindeki direkler üzerine kameralar yerleştirilecek. Ayıca bazı yerlere güneş enerjis panelli direkler dikilerek kendi enerjisini kendi üretmesi sağlanacak. Kameralar 4K çözünürlüğünde olacak ve 7 gün 24 saat kablosuz olarak veri aktaracak. İzleme ve kontrol merkezlerine aktarılan görüntüler belirli bir süreyle görüntü kayıt sistemleri üzerinde saklanacak. Geliştirilen görüntüleme yazılımı ve video analitikler sayesinde anlık izleme ve geçmişe dönük sorgular gerçekleştirilebilecek ve sınıflandırmalar yapılabilecek. Görüntüler, Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı izleme ve kontrol merkezlerinde incelenecek.

Tam Boyutta Gör

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Jandarma olayları yapay zeka desteğiyle aydınlatacak