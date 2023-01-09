Savunma sanayisinde 2023 yılı ihracat hedefi 6 milyar dolar

Tam Boyutta Gör Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yerli savunma sanayi sektörü hakkında açıklamalarda bulundu. 2023 için ihracat hedefini açıkladı.

Türkiye, savunma ve havacılık sektöründe 2022’de 4,4 milyar dolar ihracat elde ederek tarihin en yüksek ihracatını gerçekleştirdi. 2023’te çıtayı daha da yukarı taşımayı hedefleyen Demir, “2022 ihracat rakamlarını beklediğimiz ölçüde yakaladık ve aştık. 2023 için 6 milyar doları gözümüze kestiriyoruz, çok daha üstü de olabilir.” dedi.

“Kritik teknoloji ve ürünlerde dışa bağımlılığı kabul etmiyoruz”

Ambargoların yerli savunma sanayisine büyük tecrübe kazandırdığına dikkat çeken Demir, “Ambargolar devam edecektir, yumuşama olan yerler var ama bu bizim gerçekten ilgilenmediğimiz bir konu. Bize vermek için yalvarsalar dahi kritik ve stratejik hiçbir ürün ve teknolojide dışa bağımlılığı kabul etmiyoruz. Dersimizi aldık, durmadan yola devam edeceğiz. Bu konuda kararlıyız." ifadelerini kullandı.”

Milli Muharip Uçak için yurt dışından davetler var

TUSAŞ tarafından geliştirilen 5+ nesil özelliklere sahip olacak Milli Muharip Uçak, şimdiden diğer ülkelerin ilgisini çekmiş durumda. Demir’in açıklamalarına göre Azerbaycan, Endonezya, Pakistan ve Malezya; Milli Muharip Uçak ile ilgili görüşmeler için çeşitli davetlerde bulundu.

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